El Banco de Alimentos de Soria busca llegar a los 260 voluntarios para la Gran Recogida del 22 y 23 de noviembre

El presidente del Banco de Alimentos, Ángel Crespo, y el responsable de Marketing del Numancia, Javier del Pino, han dado más detalles de esta iniciativa que cumple siete ediciones y que se celebra bajo el lema 'Solidarios con todas las Letras'.

Ángel Crespo ha confirmado que a día de hoy hay cerca de 180 voluntarios inscritos, por lo que ha confiado en conseguir al menos otros 80 para llegar a la cifra de 240 y poder estar en todos los establecimientos.

"La labor del voluntario consistirá en informar a los usuarios en los diferentes establecimientos, repartir folletos y recoger los alimentos que los entregan los donantes a la salida de cada establecimiento", ha explicado el presidente del Banco de Alimentos.

Los doce establecimientos de la capital serán E.Leclerc, Alcampo, Mercadona, Día, Lídel y Gamma y en la provincia se podrá contribuir con el Banco de Alimentos en Almazán, El Burgo de Osma, Covaleda, San Leonardo, Ágreda, Ólvega, Vinuesa y San Esteban de Gormaz.

RECOGER 35.000 KILOS

Crespo ha apuntado que el objetivo es llegar a los 35.000 kilos recogidos, "en la media de los últimos años", y ha señalado que los productos que más se necesitan son leche, aceite, azúcar, legumbres y vegetales cocidos, conservas de pescado y alimentos infantiles.

Esta séptima edición tendrá al CD Numancia como padrino bajo el eslogan 'Métele un gol al hambre'.

Javier del Pino ha pedido un "pequeño último empujón" para conseguir los voluntarios necesarios, por lo que desde el club seguirán animando a los sorianos con acciones a lo largo de la semana a cargo de los jugadores y a través de la web del Numancia.

Del Pino ha anunciado que la intención del Numancia es que esta colaboración no acabe el próximo fin de semana y ha avanzado que se está planteando una recogida en uno de los partidos del equipo, "un escaparate para las más de 3.000 personas que van a Los Pajaritos", aunque con un método diferente para que el público no tenga que cargar con los kilos de productos no perecederos.