López Miras: "Corresponde al Ministerio frenar los 13 millones de litros de vertidos diarios al Mar Menor"

"Hoy se están virtiendo al Mar Menor 13 millones de litros de agua dulce con nitratos y mañana habrá otros 13 millones de vertidos, que corresponde parar al Ministerio" de Transición Ecológica "y que no está haciendo", ha subrayado en un contacto con los medios antes de clausurar la Asamblea General Ordinaria Electoral de la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC).

"A qué estamos jugando; qué estamos haciendo", se ha preguntado el presidente de Murcia, para destacar, a continuación, que "el Gobierno regional está asumiendo todas sus competencias, como siempre lo ha hecho".

Así, López Miras ha hecho mención a la creación de una partida presupuestaria concreta para el Mar Menor y ha recordado el compromiso "de que antes de que termine el año, aprobaremos una Ley de Protección Integral del Mar Menor que va a regular todos los usos, competencia del Gobierno de Murcia".

López Miras ha insistido preguntando si el Gobierno de España no hará nada, "¿esto no es también competencia del Gobierno de Pedro Sánchez?", para repetir que "cada día se están virtiendo 13 millones de litros al Mar Menor" y la Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) Ministerio y Gobierno de España, "el único que realmente puede cortarlo, no lo está haciendo".