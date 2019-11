Unos 2.500 trabajadores de Navantia Ferrol y Fene se vuelven a movilizar para pedir carga de trabajo para los astilleros

En declaraciones a los medios, el portavoz del comité de empresa de Navantia Ferrol, Miguel Pol (CC.OO.), ha denunciado que los trabajadores "adolecen de actividad". "Vamos a pasar años muy duros", ha afirmado. Así lo ha apuntado en el puente de As Pías, en donde se han unido las manifestaciones que han partido de los astilleros de Fene y Ferrol

Además, ha explicado que esta manifestación también se ha convocado en apoyo a Xesús Anxo López Pintos, que fue secretario xeral de la CIG en Ferrol, al que juzgan este martes en la Audiencia Provincial de A Coruña por su detención en 2012 durante una concentración que finalizó con una carga policial y disturbios.

Pol censura el "ataque hacia la clase trabajadora" como "una forma de amedrentar" a los empleados. "Pero deben de saber que no lo van a conseguir", ha avisado.

CUMPLIR COMPROMISOS

Según Pol, en las instalaciones de la antigua Bazán ya se llevan registrados en los últimos meses "unos 500 despidos y se va a llegar a los 2.000" a medida que se acaben las tareas de construcción de los dos buques del tipo AOR para la Armada de Australia.

"A lo que nosotros estamos decididos es a continuar con la lucha hasta que la clase política, cuando se conforme el Gobierno, concrete las promesas que hizo", ha dejado claro. "Todos recordamos a los líderes políticos, de todos los colores políticos, que se comprometieron con Ferrolterra y ahora es el momento de consolidar ese compromiso y que nos den fechas de cuándo vamos a tener trabajo antes de las fragatas F-110, porque esos fueron compromisos de toda la clase política", avisa Pol.

JUICIO Y APLAUSOS

Sobre el puente de As Pías, los trabajadores de Navantia también han mostrado su apoyo al que fuera secretario xeral de la CIG en Ferrol, Xesús Anxo López Pintos, ya jubilado, con un aplauso.

"El apoyo a Pintos es total, un compañero que siempre ha estado a nuestro lado y cualquier sector en Ferrolterra tenía a Pintos para luchar, movilizar y reclamar", ha valorado el portavoz del comité de empresa de Navantia Ferrol.

El representante de CC.OO. ha destacado que los incidentes del año 2012 "fueron un acto muy selectivo, con una represión y se quería hacer daño a la persona que, tal vez, mejor estaba organizando las concentraciones".

"No vamos a consentir que este tipo de ataques se enfoquen de una forma personal y no vamos a cesar hasta que quede absuelto, nos fastidia que haya algún culpable en la calle, pero no admitiremos que haya un inocente encadenado, y aun encima por defender los derechos de los trabajadores", prosigue.

ASTILLERO 4.0

En cuanto al anuncio por parte de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), único accionista de Navantia, sobre la construcción de un nuevo taller, Pol ha destacado que esta obra será "el inicio de la transformación del astillero, algo necesario, ya que la actual estructura es propia de un astillero de los años 40 o 50 y esto nos la productividad".

Junto a esto, se pide "la construcción de la nave-dique que también está comprometida". "Una cosa es complemento de la otra", ha explicado, ya que "quien presentó en su día este proyecto, decía que no se podía ser competitivos y se planteó una obra de cara al futuro, con la transformación de las instalaciones". Por ello, el nuevo taller "es un buen paso, pero tiene que continuar con la nave-dique".

Por su parte, la presidenta del comité de empresa de Navantia Fene, Adela López (CC.OO), cuyo astillero no supera ya los 140 empleados directos, ha indicado: "Nosotros de momento estamos con los proyectos de eólica marina, pero venimos demandado desde hace años que queremos un barco en las gradas".

Así, ha trasladado que "un astillero que es especialista en construcción naval se dedique solo a un determinado tipo de negocio, pues no lo vemos normal" y así ha manifestado que "un astillero tiene que tener un barco en las gradas, para poder crear empleo para nuestra plantilla y para la industrial auxiliar".