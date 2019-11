El Magnànim recupera la memòria cultural del comunisme espanyol

L'acte tindrà lloc en l'Aula Capitular del Centre de Carme amb la participació, juntament amb l'autor, d'Ismael Saz (catedràtic d'Història Contemporània de la UV i director de l'Institut d'Història del Magnànim), Josep Luís Canet (director del PUV) i Vicent Flor (director del Magnànim).

L'entrada serà lliure i gratuïta fins a completar l'aforament de la sala. El llibre és una coedició fruit de la col·laboració entre Publicacions de la Universitat de València (PUV) i el Magnànim, ha informat la institució en un comunicat.

L'obra de Rueda proposa un recorregut per la cultura comunista entesa com a lloc de memòria. S'aproxima a les narratives històriques produïdes i manejades pel Partit Comunista d'Espanya entre el 1931 i el 1977: la II República i el seu llegat; la Guerra Civil i la reconciliació nacional; la 'bolxevització' i la 'desestalinització'; el franquisme i la Transició democràtica.

Uns contextos que van servir d'esclavons per a situar un passat que pareixia no passar i que va actuar com a espai d'identitat tant en l'exili com en l'interior.

La hipòtesi essencial remarca la flexibilitat de la memòria comunista i la capacitat d'adaptació d'unes profundes empremtes de record i reconeixement que van actuar com a fils conductors durant dècades. Per a açò s'explora la memòria de partit, les seues derives generacionals, els relats orgànics o la diversitat de declaracions autobiogràfiques del subjecte comunista, adoptant-se una perspectiva trasnacional que situa l'exemple del PCE en unes coordenades on van interactuar la mitificació de la Unió Soviètica, l'èpica antifeixista europea, els rigors de la Guerra freda, la demonització des de la memòria anticomunista o el desafiament eurocomunista.

José Carlos Rueda Laffond és professor titular d'Història Contemporània en la Universitat Complutense de Madrid i reconegut autor de diversos llibres i articles científics centrats en les relacions entre història i memòria o les pràctiques de representació històrica en els mitjans audiovisuals.

Entre els seus títols més reconeguts es troben 'Autorretratos en rojo: explorando la autobiografía comunista' o 'Fábricas de comunistas: escuelas de partido y prácticas orgánicas en los años treinta'.