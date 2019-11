PSCyL invita a Cs a una "reflexión serena" sobre su pacto con el PP para "dar esperanza al devenir" de CyL

Ana Sánchez ha analizado este lunes los resultados de las elecciones celebradas el domingo 10 de noviembre y ha destacado que los socialistas han "vuelto a ganar por quinta vez", una victoria en la que el PSOE de Castilla y León han contribuido con 12 diputados, el mismo resultado que en los comicios de abril, aunque, como ha destacado, con un incremento del dos por ciento en porcentaje de votos.

"Seguimos subiendo, existe una tendencia clara hacia el socialismo en la Comunidad", ha destacado Sánchez, quien ha insistido en que la ciudadanía de la Comunidad castigó "con severidad" el "pacto de la rapiña" entre PP y Cs en la Comunidad. "Han dicho en las urnas lo que era un clamor en la calle", ha señalado.

De este modo, ha considerado que la formación naranja ha cometido "muchos errores", aunque ha señalado como "el peor" su pacto con "la derecha" en Castilla y León con el que "blanqueó la corrupción". "Deben reflexionar sobre por qué muchos ciudadanos de Castilla y León han castigado severamente la firma del pacto", ha insistido.

En este sentido ha recordado que en la Comunidad se rubricó este pacto a instancias de Albert Rivera y José María Espejo y que el actual vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, "no quería". "Ahora Albert Rivera ya no está para obligarle", le ha recordado Sánchez a Igea. "Igea que no quería el pacto, le obligaron, parece que el tiempo le ha dado la razón", ha aseverado.

Desde su análisis, la secretaria de Organización del PSOE en la región ha señalado además que el PP no ha capturado los votos procedentes del "desplome" de Ciudadanos, lo que revela que los ciudadanos "no quieren a Mañueco de presidente".

"Se abre una nueva etapa política", ha asegurado Ana Sánchez, quien ha eludido "hacer leña del árbol caído". "No hay prisa, esta tierra no entiende de alharacas, deben hacer una reflexión seria y responsable con nuestra tierra y con la gente", ha insistido, tras lo que ha garantizado que el PSOE siente el "calor, el afecto y el apoyo" de los ciudadanos, al tiempo que ha asegurado que en este escenario los socialistas conforman el único partido "estable" con un "liderazgo sólido" y "centrado".

De este modo, Sánchez ha confiado en que la "lectura" que ayer salió de las urnas sea "bien entendida". "Sabemos ganar y perder y cuando uno sufre un descalabro se debe hacer una reflexión".

Por último, Ana Sánchez ha confiado en que en España se pueda conformar "más pronto que tarde" un gobierno socialista.