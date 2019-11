CCOO C-LM pide a PSOE y Unidas Podemos "no repetir viejos errores" y conformar un Gobierno "con agenda social"

Según argumenta el secretario general de la formación, Paco de la Rosa, "las urnas vuelven a dejarn un escenario político fragmentado, complejo, en el que es necesario diálogo y responsabilidad política y en el que los partidos políticos progresistas están en la obligación de intentar conformar un Gobierno que ponga en marcha políticas sociales que den respuesta a las necesidades y a los problemas de la clase trabajadora y de la mayoría social de este país", ha informado el sindicato en nota de prensa.

"Este país no puede permanecer instalado en una situación de bloqueo político, no se pueden repetir los mismos errores de los últimos meses, no se puede volver a perder la oportunidad de conformar un Gobierno progresista que aborde las políticas y reformas que con urgencia necesita este país", remarca el secretario general de CCOO.

En este sentido, De la Rosa hace hincapié en la necesidad de "vertebrar políticas para combatir la desigualdad y la precariedad crecientes, que garanticen el sostenimiento del Sistema Público de Pensiones y unas pensiones dignas, una red de servicios públicos de calidad para las personas, que aborde la reforma de la fiscalidad, la digitalización y la recuperación de derechos".