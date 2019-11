Terelu Campos explica por qué no aguantó ni diez minutos en el cumpleaños de Belén Esteban

Terelu no atraviesa una buena racha. Hace poco aseguraba en directo en el programa en el que colabora desde hace meses, Viva la vida, que no era feliz por culpa de una serie de preocupaciones que la hija mayor de María Teresa Campos no quiere que trasciendan.

Sin embargo (pero a falta de confirmación), todo parece apuntar a la mala relación que sigue manteniendo con los que fueron sus compañeros de trabajo durante años en Sálvame. Y su escasa participación en el cumpleaños de Belén Esteban, celebrado el pasado viernes 8 de noviembre, da peso a esta hipótesis.

Tal y como explicó la propia Terelu a la prensa que aguardaba en la entrada de la famosa discoteca que ‘la princesa del pueblo’ escogió para celebrar su 46 cumpleaños no iba a estar ni diez minutos. "Solo he venido a felicitar a Belén, pero no me puedo quedar", comenzaba a explicar la colaboradora. "Estaré solo diez minutos, porque tengo un compromiso de una cena con una gente de Málaga que ha venido", añadía, antes de zanjar cualquier posible réplica de los periodistas asegurando que son "cosas que pasan".

Claro que, más allá de este compromiso, a nadie le extrañó la brevedad del encuentro. A la fiesta, como cabía esperar, acudió gran parte del equipo de Sálvame, programa que abandonó por la mala relación con sus colaboradores.

No obstante, ante la oleada de opiniones que suscitó su breve aparición en la fiesta de cumpleaños de Esteban, Terelu quiso sincerarse el sábado, 9 de noviembre, con sus compañeros y con la audiencia. "Para mí hubiese sido más fácil decirle a Belén: ‘mira, no es el momento, no voy’. Pero fui porque yo quiero mucho a Belén, y quería darle un beso y mi regalo", explicó la mayor de las hermanas Campos, quien tuvo que volver a ver los vídeos del equipo de Sálvame criticándola.

Rocío Flores, ¿otra causa?

Entre los muchos invitados a la fiesta del 46 aniversario de Belén Esteban también estaba Rocío Flores, hija de Rocío Carrasco y Antonio David, con quien Terelu Campos podría haber intetado no coincidir. Al parecer, tienen diferencias de opinión en el conflicto judicial que mantienen abiertos los padres de la joven desde hace años.