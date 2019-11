María Teresa Campos arropa a Terelu tras confesar en directo que vive una mala racha

Los problemas económicos llevan meses asediando a Terelu Campos. Aunque es una habitual de los platós de Mediaset, la colaboradora no consigue salir de la mala racha que le acompaña desde hace más de un año y que, al parecer, la está haciendo infeliz. Así lo contó el pasado sábado, 2 de noviembre, en el plató de Viva la vida (programa para el que trabaja en la actualidad y que le sirvió de desahogo tras su sonada partida de Sálvame).

En este espacio vespertino se sinceró con Emma García, después de que esta le preguntase, directamente, cómo se sentía después de que Jorge Javier Vázquez pregonase en su espacio que no la veía feliz; y su respuesta ha dejado preocupados a sus seres queridos. En especial, a su madre María Teresa Campos.

"Yo creo que es una percepción de Jorge", comenzaba el alegato Terelu Campos, quien, pronto, confesaba en pleno directo que no se siente bien en su piel en este momento. "Tengo otra serie de preocupaciones que pertenecen a mi vida íntima", explicaba la colaboradora, quitando hierro a las palabras de Vázquez, pero sin desmentir que no se encuentra en un buen momento. De hecho, al día siguiente, Terelu ya no asistió al plató de Mediaset, y su hermana Carmen Borrego la sustituía para evitarle el mal trago de tener que explicar algo más de su situación.

La rápida reacción de María Teresa

María Teresa Campos, alarmada por el estado en el que se encuentra su hija, no dudó en dejar de lado sus quehaceres y acercarse hasta la vivienda de Terelu para darle su apoyo. Así, tal y como cuentan desde Semana, la presentadora acudió hasta su domicilio para disfrutar de una tarde de compañía y cariño. Eso sí, no lo hizo con las manos vacías: la veterana llevó algunos dulces para asegurar una merienda agradable que favoreciese la subida de ánimos de su hija mayor.

Por el momento, se desconoce cuáles son los verdaderos motivos que han llevado a Terelu Campos a esta situación. No obstante, en los últimos meses su delicada situación económica ha sido noticia en varias ocasiones; de hecho, ha tenido que poner en venta su lujoso ático y su plaza de garaje para afrontar, entre otros, el cierre de su firma de joyas y algunas de las deudas acumuladas durante estos últimos años.