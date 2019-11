Rocío Carrasco gana el primer ‘round’ en el juzgado: Antonio David aún debe 80.000 euros

Del drama judicial y familiar que protagonizan Rocío Carrasco Mohedano y su exmarido Antonio David Flores opina todo el mundo (hasta el ex de Gloria Camila se ha sumado a la reunión).

Si bien es cierto que siempre han estado en el foco rosa por pertenecer a la familia de Rocío Jurado, desde que el colaborador entrase en Gran hermano VIP todos sus trapos sucios han vuelto a ser de interés general. ¿El último? La victoria de la hija de la cantante contra el recurso que puso su ex para intentar evitar la fianza dictada por la titular del Juzgado de Instrucción nº 2 de Alcobendas.

Así, según unos documentos publicados por Vanitatis, aunque el ex guardia civil había presentado un segundo recurso para frenar el pago de los 80.000 euros que se le reclaman, la magistrada, por segunda vez, ha contestado que contra su auto no caben réplicas; obligando al ex de Carrasco a afrontar el pago, aunque, por el momento, no a personarse ante la juez.

El primer delito de Antonio David

Tal y como se resolvió el juicio oral en la Audiencia Provincial contra Antonio David por los presuntos delitos de insolvencia punible y por estafa procesal (todo derivado por el impago prolongado de la pensión de manutención de los hijos que comparten), el acusado debía depositar en concepto de fianza 80.000 euros.

Claro que, esto ocurría mientras el colaborador televisivo estaba dentro del concurso Gran hermano VIP; por lo que la jueza pidió que, durante unos días, le permitiesen la salida para presentarse de forma inmediata en los juzgados.

Claro que, debido a la cantidad solicitada y a que el acusado sigue asegurando que es insolvente, su letrado ha presentado dos recursos ante el tribunal que, durante unas semanas, han dado un respiro a Antonio David (y tiempo para conseguir el dinero).

Con el primero, intentaron declarar nula la fianza; con el segundo, que la jueza concediese una prórroga para que el ex de Rocío Carrasco pudiese acabar el concurso, comprometiéndose este a personarse en el juzgado según saliese.

Como cabía esperar, la defensa alegó que el proceso no debía dilatarse por motivos televisivos, lo que ha desembocado en la situación actual. ¿Veremos, finalmente, abandonar a Antonio David el concurso para afrontar su cita judicial con su Rocío Carrasco?