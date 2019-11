PACMA denuncia davant la Generalitat Valenciana 157 vedats de caça suposadament sense pla d'ordenació cinegètica

Segons la formació, "es pot donar l'agreujant que, dels 105 Espais Naturals Protegits existents en la província de València, en 70 d'ells s'hauria estat caçant de forma il·legal". Entre aquests espais protegits es troben el Parc Natural de l'Albufera, el Parc Natural Marjal Pego-Oliva, el Parc Natural Serra Mariola i Carrascar de la Font Roja i el parc Natural de la Serra Calderona, enumeren.

PACMA assegura, en un comunicat, que ha tingut "constància que, des de la Fiscalia Provincial de València, es va instar principis d'enguany la Conselleria d'Agricultura, Desenvolupament Rural, Emergència Climàtica i Transició Ecològica de la Generalitat Valenciana a prendre mesures per a evitar la caça en Espais Naturals Protegits de la província, donat el perjuí que aquesta activitat produeix en els mateixos, sense que els conste que hi haja hagut accions per part de la conselleria que dirigeix Mireia Mollà, ja que van seguir caçant".

"La caça és una activitat violenta que tots els anys es cobra milions de vides i contamina els nostres espais naturals. Per desgràcia, en la Generalitat Valenciana el suport a la caça és rotund. Prova d'açò és la permissivitat davant les irregularitats comeses pels caçadors i el suport explícit a la moció en favor de la caça que tots els partits amb representació en Les Corts van recolzar fa uns mesos", declara la coordinadora de PACMA a València, Raquel Aguilar.

"Des de PACMA seguirem treballant fins a posar fi a aquesta pràctica que sembra de mort i plom els nostres ecosistemes. Però mentre no s'aconseguisca la seua abolició, es lluitarà perquè es complisca la llei i no permetre l'atemptat contra la vida i el medi ambient que s'ha estat practicant sense control", agrega.