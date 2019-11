Rodrigo acude a '¡Ahora caigo!' "para vengar a mi madre que vino hace cuatro años y se fue traumatizada"

Uno de los concursantes de este miércoles en ¡Ahora caigo! sorprendió a Arturo Valls, al público y a todos los espectadores con los motivos por los que había decidido participar en el programa de Antena 3.

"Estoy aquí para vengar a mi madre porque vino hace cuatro años y se fue traumatizada", afirmó Rodrigo, y el presentador explicó que "vino y no se llevó nada".

Rodrigo señaló que "estuvo tres meses por casa, que me los comí yo, pensando en los 10.000 euros que había perdido porque era el formato antiguo en el que te llevabas la moneda que te tocaba. Tenía 5.000 euros y la gallina dobladora".

"La vi con un disgusto a la mujer que decidí concursar. Los 10.000 euros los quería para irse de vacaciones con mis tías así que el dinero que me lleve será para ella, y lo que sobre, como dejo de ser joven para la Comunidad de Madrid el año que viene, comprarme una moto porque me sale más rentable que el abono transporte", afirmó el madrileño.

Además, destacó que "no le he dicho que venía porque me iba a decir que para que vengo y que me voy a traumatizar", concluyó.