10N.- Iglesias: "Ximo Puig no va ser tan arrogant, va saber que havia de pactar amb Podem i Compromís"

En un míting en Fira València, Iglesias ha utilitzat l'exemple d'acord del Govern valencià contra "els qui diuen que cal canviar les regles del joc en l'últim moment" perquè governe la llista més votada en les eleccions generals d'aquest diumenge, 10 de novembre. "És poc seriós", ha advertit.

També en clau autonòmica, durant la seua intervenció davant unes 800 persones, ha defès la igualtat de les llengües oficials, assegurant que a son pare li han d'atendre en un hospital "en valencià, castellà, basc o gallec".

El líder 'morat' ha manifestat que per a ell suposa un "honor" tornar al 'cap a casal', el mateix recinte on va donar un míting en la campanya del 28A, i ha agraït a la diputada autonòmica Pilar Lima la seua capacitat de "demostrar cada dia el que significa el sí es pot" per la seua discapacitat auditiva.

Al fil del símil d'Iglesias, els representants d'Unides Podem Rubén Martínez Dalmau i Naiara Davó li han convidat a seguir l'exemple del pacte del Botànic II de la Comunitat Valenciana (PSPV, Compromís i Unides Podem-Esquerra Unida) en el govern que eixirà el 10N de les urnes. Tots dos han defès que només un govern central similar permetrà defendre els drets socials dels valencians.

EL BOTÀNIC, "EXEMPLE PER A ESPANYA"

Dalmau, també vicepresident segon i conseller d'Arquitectura Bioclimàtica, ha emplaçat així Iglesias a "prendre el govern del Botànic II com a exemple per a Espanya". "Ens deien que no havíem de governar, ja portem cinc mesos i sabem per què", ha subratllat, amb la seua promesa que tots els valencians "tinguen un sostre".

Com a portaveu d'Unides Podem-Esquerra Unida en el parlament valencià, Naiara Davó ha coincidit que "Sánchez ha preferit donar-li una segona oportunitat a la dreta i s'ha plegat als grans poders econòmics: Florentino, Botín, Roig... abans que apostar per un govern al servici de la gent".

Davant d'açò, la síndica ha tornat a defendre el Botànic com a model a seguir, advertint que es necessita "un Govern valent que plante cara als oligopolis, els fons voltors i la banca". "Ens juguem el futur dels nostres fills, ens ho juguem tot", ha manifestat com a mare d'una xiqueta.