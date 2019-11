Toñi Moreno se ve obligada a desmentir una noticia perversa que daba a entender que había perdido a su bebé

Pocas semanas después de que una noticia malintencionadamente titulada diera a entender que María Teresa Campos había muerto y que le provocara un disgusto en pleno directo a la presentadora Toñi Moreno, ahora ha sido ella la víctima de otra web que titulaba con la intención de dar a entender que había perdido a su bebé.

Toñi Moreno hablaba por teléfono este fin de semana en el programa Viva la vida para aclarar y tranquilizar asegurando que su embarazo está yendo perfectamente. Se veía obligada a hacerlo porque llevaba "24 horas tranquilizando a toda la gente que me quiere", incluida su madre, por culpa de este titular: "Pierde el bebe". Toñi Moreno, presentadora de televisión, devastada con la terrible noticia.

Se trata de una forma tendenciosa de escribir titulares de la página web Columna Cero, pretendidamente periodística, pero que utiliza este tipo de subterfugios, como poner un punto entre un concepto y otro, para ganar visitas.

En realidad, la noticia versaba sobre una niña de dos años trágicamente fallecida en Inglaterra y nada tenía que ver con Toñi Moreno.

"Esta gente me provoca el mayor desprecio porque juegan con un tema muy serio, como es la salud. Son gente inmoral, que hace esto sin ningún tipo de sentimientos, solo por ganar seguidores o tener más clicks", decía en directo Toñi Moreno.

María Teresa Campos anunció tras el suceso con su noticia falsa que denunciaría al medio que la publicó (en aquel caso el DiarioGol) pero es algo que no quiere hacer Moreno. "Me da coraje darles tiempo y espacio en mi vida. Ahora tengo que estar centrada en mi trabajo y ser madre. Mi energía no la voy a gastar en pseudoperiodistas que juegan con la sensibilidad de la gente", explicaba.

El medio que publicó ese titular engañoso (la noticia ha sido ya borrada, pero permanece en el caché de Google) y la persona que lo firmó, un tal Enrique Erre (probablemente un pseudónimo) lejos de retractarse, culpan a la presentadora.

El titular "cumplía con todas las reglas ortográficas y se ajustaba en los márgenes de la legalidad", explican y dicen que "la encargada de que lograra posicionamiento fue la propia Toñi compartiéndolo en sus redes". Y se disculpan diciendo que "la estrategia de titular las noticias así no parte de este medio sino que viene dada por las tendencias que marca ahora Internet".