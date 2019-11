Miguel Garrido, presidente de CEIM: "No se debe dificultar que las personas lleguen al centro"

Madrid 360 atenderá a los comerciantes como si fueran residentes de la zona centro. ¿Es este el gran y último triunfo de los empresarios madrileños?

Es un avance, pero es un paso más. Aspiramos a que toda decisión que tomen los responsables de las administraciones cuenten previamente con un informe de impacto económico y que se escuche siempre a los empresarios afectados.

¿Entonces están o no de acuerdo con el nuevo plan medioambiental?

Madrid 360 empezará a implementarse a partir de marzo, con lo cual es muy precipitado decir si este es el proyecto ideal. Creemos que es un avance y lo que queremos es que se tenga en cuenta la situación que ello puede provocar en las empresas. La ciudad necesita de los establecimientos, desde el punto de vista del empleo y como concepto de ciudad. No se puede regular al margen sino de la mano de las empresas.

"Aún es pronto para decidir si 'Madrid 360' es el proyecto ideal"

Si con el Madrid Central de Carmena "el sector comercial sufrió pérdidas", ganarán con las peatonalizaciones y el posible soterramiento de la Gran Vía que anuncia Almeida?

No sé si se soterrará pero lo importante es que todo político, antes de tomar una decisión que afecte a los ciudadanos, haga un informe de viabilidad técnica y económica y un impacto de la movilidad de la ciudad. Carmena no contempló cómo iba a afectar el cierre del perímetro central al resto de las vías y por eso nos hemos quejado. Las peatonalizaciones, en general, dan buen resultado siempre y cuando se hagan con criterios de no cerrar toda una ciudad, no considerar el vehículo como un enemigo y no prohibir o dificultar la llegada de personas a los centros de las ciudades.

¿Es necesario sacrificar la lucha por la calidad del aire para proteger la economía y a sus empresarios?

MIGUEL GARRIDO DE LA CIERVA Presidente de Confederación Empresarial de Madrid (CEIM) Actualmente es presidente de CEIM y vicepresidente de CEOE. Es empresario, fundador de Viajes ECO. Ha sido director gerente de la Cámara de Comercio de Madrid, viceconsejero de Empleo, Economía e Innovación Tecnológica, consejero de Medio Ambiente y presidente del Canal de Isabel II.

No, en absoluto. Los empresarios y la empresas estamos conformados por personas que respiramos todos los días y que nos interesa el bienestar y la salud. Nosotros tenemos un compromiso muy firme con la calidad del aire, con el medio ambiente y con la sostenibilidad de la ciudad. De hecho, se ha avanzando mucho en empresas sostenibles. Lo que pasa es que los caminos para conseguirlo son muy diversos.

Como representante de los empresarios madrileños, ¿qué inversiones necesita la ciudad?

Es importante apostar por la innovación, potenciar la industria e impulsar el turismo de calidad, así como conseguir que Madrid sea un eje mundial de consolidación de mercancías, y para todo ello es esencial que exista una colaboración estrecha entre el sector público y el privado.

¿Cómo valora CEIM las rebajas fiscales que ha anunciado Martínez-Almeida para 2020?

Desde CEIM siempre hemos defendido que una política de impuestos bajos favorece la creación de riqueza y empleo, y esto se ve reflejado en la Comunidad de Madrid, que es el claro ejemplo de que, al tener una menor fiscalidad, el PIB per cápita es un 35% superior al de la media nacional, es la principal aportadora al Fondo de Solidaridad Interregional y genera más empleo, lo que repercute directamente en el bienestar de la sociedad.

¿Hasta qué punto perjudica a los madrileños que la Comunidad de Madrid no apruebe sus presupuestos?

Vivimos en una situación crónica de inestabilidad, y hay que acostumbrarse a vivir con políticas inestables, por lo que esta situación obliga a la sociedad civil a adaptarse y dar un paso adelante, y mostrar a los gobernantes los beneficios de la colaboración y del consenso, tal y como ocurre en el diálogo social. Por tanto, la ausencia de presupuestos no debe afectar ni a las inversiones ni a la política fiscal de la Comunidad de Madrid.

Como vicepresidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), ¿qué le parece las políticas del Gobierno en funciones como son subir las pensiones y los impuestos o derogar parcialmente la reforma laboral?

Nos hubiera parecido oportuno que temas de esta enjundia fueran tratados en mesas de concertación antes de que el Gobierno lo llevase a cabo mediante decreto ley. El mayor problema que tiene nuestra economía es el desempleo y éste es alto, incluso en los ciclos económicos favorables. Y ahora que está empezando a decrecer todavía es más crítico el empleo. Precisamente que muchas de esas medidas vengan a suponer unos incremento de los costes laborables es un error porque las empresas son menos competitivas. La mejor política social de cualquier Gobierno es el empleo y hay que ponerlo como primer objetivo. Además nos preocupa que vinculen a temas electorales cuestiones de mucho calado y trascendencia como son las pensiones. Las cosas hay que apartarlas del devenir político.

"Vamos a vivir un periodo de inestabilidad política y no sé si la sociedad está preparada para ello"

¿Cómo está afectando a la economía la inestabilidad política de nuestro país?

Tengo la impresión de que la inestabilidad política no es algo coyuntural sino crónico. Espero que se forme gobierno, pero con independencia de ello va a ser un gobierno que necesite muchos apoyos políticos por lo que vamos a vivir un periodo de inestabilidad que no va a ser momentánea. Y no sé si estamos preparados como sociedad para ello.

¿Qué harán ustedes?

Vamos a exigir a los gobiernos que tomen medidas con independencia de las situaciones y que hablen mucho con la sociedad para percibir las necesidades. Parece que la única tarea que tienen los políticos es llegar a acuerdos, pero también hay que gobernar y tomar medidas.

"Estamos a tiempo de actuar [para evitar una crisis económica]"

La economía sufre desaceleración, ¿se convertirá esta en una crisis como la que conocimos en 2008?

Espero que no… Si se aborda con altura de miras y rigor estamos a tiempo de actuar para minimizar los efectos negativos y potenciar los positivos.

El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, dice que no hay que alarmarse. ¿Qué mensaje manda usted a los ciudadanos?

El debate de si estamos en crisis se lo dejamos a los estudiosos. Lo importante es tomar medidas para evitar que esto lo paguen los ciudadanos. Medidas que pasan por conseguir que nuestras empresas sean más competitivas. Si intentamos solucionar esto a base de mayor gasto público, más recaudación de impuestos y cargando más fiscalmente a las empresas estamos haciendo un flaquísimo favor a los ciudadanos. Pero no sé si el futuro Gobierno irá por ese camino.

Miguel Garrido de la Cierva durante la entrevista. JORGE PARÍS

¿Cree que los políticos están afrontando esta situación en sus programas electorales? Vivimos un periodo de tacticismo y cortoplacismo muy preocupante. Las decisiones no se toman buscando el bienestar social futuro sino que se acometen por cuestiones tácticas. Nosotros creemos que eso es populismo y nos gustaría que esos debates se hicieran con rigor.

El Gobierno aprobará la ley de startups tras las elecciones. ¿Qué medidas propone para mejorar la transformación digital de nuestra economía y la colaboración con las startups?

La educación y el talento son fundamentales para favorecer la aparición de startups y fomentar la transformación digital de las empresas, porque las empresas no son digitales sino que lo son las personas. Debemos favorecer que aparezcan nuevas empresas y para ello hay que reducir las trabas administrativas que son incomprensiblemente elevadas, así como facilitar instrumentos de financiación para esas empresas e impulsar la formación profesional dual.

¿Es España un buen país para emprender?

Sí, y queremos que las administraciones faciliten esa labor o, al menos, no lo obstaculicen. Es un país donde tradicionalmente se han generado grandes ideas, y grandes empresas españolas que nacieron hace 15 años son hoy líderes mundiales.