El vent de ponent bufa aquesta matinada amb ratxes de fins a 73 Km/h a la Comunitat i provoca ones de metre i mig

Així, a Vilafranca s'han registrat ratxes de fins a 73 km/h, a Utiel 72 km/h, a Fredes 72 km/h, en l'aeroport de València 67 km/h, a Bicorb 61 km/h, a València 58 km/h, a Barx 56 km/h, a Xelva 55 km/h, a Xàtiva 53 km/h i a Sogorb 52 km/h.

A més, l'intens vent ha alçat onatge fora de la protecció costanera que a 40 quilòmetres de la costa provoca fort marejada, amb ones que han superat el metre i mig; a 7 quilòmetres de la costa marejada, amb ones de 0.7 metres, i prop de la costa hi ha marejol, amb ones de menys de 0.3 metres.

L'interior de la Comunitat Valenciana segueix aquest dimarts en avís groc, excepte el sud d'Alacant, per ratxes de vent que poden arribar als 80 km/h en una jornada en la qual baixaran les temperatures i no superaran els 24 graus, segons la predicció de l'Aemet.

Així mateix, aquesta jornada hi haurà un predomini de cel poc nuvolós, amb alguns intervals nuvolosos a la vesprada en l'interior i de matinada en punts de l'interior no es descarta alguna precipitació feble i ocasional.

Per la seua banda, les temperatures aniran en descens i no superaran els 24 graus a Alacant i els 23 graus a València i Castelló, segons les mateixes fonts.