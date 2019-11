'Strong': el libro que ha escrito Elsa Pataky para lucir un cuerpo como el suyo

De un tiempo a esta parte, Elsa Pataky se ha convertido en toda una influencer en lo que se refiere a cuidado del cuerpo, alimentación sana, deporte y ejercicio y, en general, a mantenerse en una forma envidiable y lucir orgullosa sus 43 años. Por ello no es raro que saque un libro para desvelar sus secretos.

Se titulará Strong (Fuerte, en español), el subtítulo será How to eat, move and live with strength and vitality ("Cómo comer, moverte y vivir con fuerza y vitalidad"), verá la luz el próximo 25 de noviembre -por ahora solo en inglés- y lo ha anunciado de la misma manera con la que comunica su estilo de vida saludable: a través de Instagram.

Será su tercera publicación, tras Intensidad Max y Desafío Max. ¡Hasta donde quieras llegar!, pero la primera en solitario, dado que los dos anteriores los lanzó junto al famoso personal trainer Fernando Sartorius.

"¡Estoy muy emocionada de anunciar mi primer libro en inglés que estará a la venta en librerías australianas a partir del 26 de noviembre!", ha escrito junto a la publicación.

"En él hablo de la necesidad de encontrar un equilibrio fuerte entre mente y cuerpo. Comparto mis consejos sobre cómo llevar los retos que nos pone la mente así como mis ejercicios favoritos de alta intensidad los cuales se pueden hacer desde casa", ha revelado la esposa de Chris Hemsworth.

"También he incluido recetas superricas y sanas con consejos nutricionales. Podéis reservarlo a través del enlace en mi bio y la versión electrónica a través de Apple Books o Amazon", ha dicho a modo de preventa.

Elsa Pataky, que siempre ha tenido que lidiar -aunque le han dado lo mismo- con los comentarios sobre que pasó siendo joven por el quirófano (como si ello no fuera ya algo asumido en el siglo XXI), tratará pues en Strong los mismos entrenamientos que han hecho célebreCentr, su app para ponerse en forma junto a su marido.

La portada, de hecho, refleja a la perfección que la búsqueda de una tonificación natural y una silueta sencilla (fotografía de Georges Antoni) serán las bases de este libro, que no solo se adecúa a los seguidores de la actriz, sino a todas aquellas personas que quieran llevar un nuevo estilo saludable de vida, no sobrepasarse en esos momentos de gula sino llevar una dieta nutricionalmente perfecta (y sabrosa) y ejercicios de alta intensidad pero adaptados al hogar.

Su marido, de hecho, ya se ha puesto manos a la obra con el spam y ha publicado un vídeo en su cuenta de Instagram con uno de los primeros ejemplares del libro.

En el divertido spot, tras decir todas las virtudes del trabajo de su mujer durante un año, aconseja, dado el peso del mismo, hacer pesas con el libro, flexiones o, incluso, sirve para jugar con el perro, comenta antes de lanzárselo.