Puig critica la "croada" del PP contra ell i insisteix que no ha donat cap ajuda a empreses vinculades al seu germà

Així s'ha pronunciat Puig en declaracions als mitjans a Londres, on assiteix a la fira World Travel Market, en ser preguntat sobre les investigacions obertes per Inspecció de Treball a Comunicació dels Ports SA i Mas Mut Produccions després de la denúncia del PP per les subvencions rebudes a compte d'Avalem Joves, de quasi 112.000 euros, que tenien com a condició l'augment net de plantilla que, segons la informació recaptada pels 'populars', no s'hauria produït.

"Em pareix que la deriva del PP és molt preocupant, eixe atac a una xicoteta empresa que, per descomptat, si ha fet alguna cosa malament tindrà les seues conseqüències per a eixa empresa, però eixa croada contra mi em pareix que no té molt de sentit", ha dit el president.

A més, ha ressaltat que "si totes les empreses estigueren perseguides d'aquesta manera la situació a la Comunitat Valenciana seria molt difícil" i ell té "confiança absoluta en la justícia i confiança absoluta en els funcionaris de la Generalitat i, per tant, no hi ha més que parlar".

Puig ha incidit que "si per al PP el gran problema dels valencians es residencia en aquesta xicoteta empresa tenen un gravíssim problema ells" i per açò els ciutadans "els van posar en el seu lloc fa pocs mesos".