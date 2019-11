Puig critica la "cruzada" del PP contra él e insiste en que no ha dado ninguna ayuda a empresas vinculadas a su hermano

20M EP

El presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ha criticado este lunes la "cruzada" del PP contra su persona, tras la denuncia ante Inspección de Trabajo por las subvenciones recibidas por dos empresas vinculadas a su hermano Francis Puig, y ha incidido en que no tiene relación con ellas: "No tengo ningún tipo de relación con esa empresa, ni he dado ninguna ayuda, ni he participado en la concesión de ninguna ayuda".