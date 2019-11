Violeta Mangriñán explica por qué se operó el pecho: "Estaba superacomplejada desde pequeñita"

Las razones podrían ser muy variadas. A veces, incluso prescindibles. Pero en el caso de Violeta Mangriñán no suenan a excusa, sino a una necesidad para sentirse bien consigo misma. La exconcursante de Supervivientesha querido explicar los motivos que la llevaron a operarse el pecho.

Lo ha hecho a través de su exitoso canal de MtMad, llamado Ultravioleta, en el que cada semana se sincera sobre un tema en particular de su vida. Y, en este caso, ha sido una de las preguntas que más seguidores le han hecho: su busto.

Mangriñán ha contado cómo fue someterse a la cirugía y el postoperatorio los días siguientes, que fueron para ella bastante difíciles. "Estaba superacomplejada desde pequeñita", ha relatado rememorando su adolescencia.

"Tenía un pecho feo porque lo tenía tuberoso", ha comentado la ahora influencer sin darse cuenta de que quizá el término feo podía no ser el adecuado para aquellas seguidoras suyas que padezcan esta anomalía.

El pecho tuberoso hace que las mamas sean más estrechas en la base debido al poco desarrollo de su zona inferior, dando lugar a unos senos asimétricos, con las areolas más grandes de lo habitual y un aspecto de pera.

Debido a ello, Mangriñán ha asegurado que sentía un complejo tal que no iba a la playa o a la piscina por no tener que ponerse bikini, así como que estando con su pareja no se quitaba el sujetador.

De hecho, fue por esta relación, que ella define como "tóxica", que todo cambió. Según la ex de Mujeres y Hombres y Viceversa, este chico no cesaba de proferirle insultos y amenzaba con romper con ella si se operaba.

Y precisamente por ello, cuando lo dejaron, no dudó en dar el paso y someterse a la cirugía estética, dado que en ese momento, por culpa de este chico, Mangriñán tenía "la autoestima muy baja y estaba fatal".

"Llevo 310 centímetros cúbicos y tengo las prótesis redondas y no anatómicas, porque con el pecho tuberoso ya tenía forma de pera", ha informado a sus seguidores la novia de Fabio Colloricchio sobre su operación.

La colaboradora de Telecinco ha querido también darle las gracias a su familia porque los quince siguientes días tras la intervención fueron un infierno dado que no podía hacer absolutamente nada ella sola.

"Estuve dos semanas sin moverme de la cama ni poder salir a la calle. No podía levantar los brazos ni ducharme y me tenían que ayudar mi madre y mi hermana", ha finalizado Mangriñán, que ahora está tan encantada con el resultado que hasta posó desnuda para Torito en una sesión exclusiva en Primera Línea.