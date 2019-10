Violeta Margiñán le dedica un corte de mangas a Kiko Jiménez en ‘MyHyV’: ”Sinvergüenza, aprovechado”

Partiendo de la base de que el griterío es norma en Mujeres y hombres y viceversa el programa de este martes ha sido especialmente bronco. Y eso es mucho decir teniendo en cuenta el tono habitual del espacio. Esta vez, la discusión la han protagonizado dos habituales del programa, Kiko Jiménez y Sofía Magriñan, que aunque son colaboradores del espacio de Cuatro, suelen dedicar muchas menos palabras a los verdaderos concursantes que a sí mismos.

Todo ha comenzado cuando Julen, ex de Sofía Magriñan (Supervivientes 2019 y ex tronista), ha comentado unas imágenes en las que se veía a sí mismo participando en el reality que protagoniza Sofía, Crazy Camp. "Veo esto y, te lo juro, me sudan las manos", ha dicho Julen sin llegar a dar una explicación del porqué, dado que Kiko le ha completado la respuesta. "Te da vergüenza ajena verlo, es lo que quieres decir”, le ha interrumpido Jiménez, que ha desatado una tremenda bronca con su comentario.

La apreciación de Kiko no ha gustado nada a Fabio Colloriccio, pareja de Sofía, que se encontraba en el plató en ese momento y le ha soltado: “Vergüenza ajena es lo que hiciste tú adentro de la casa”, en referencia al paso por GH VIP de Kiko.

Entonces, Violeta ha entrado al trapo. "Facturar, facturar, no todo es el business.¿Me vas a comparar lo mío con Fabio que es amor de verdad con lo tuyo con Sofía y Gloria Camila que es puro business?. Acuéstate", le ha replicado fuera de sí la extronista, mientras le dedicaba un corte de mangas, que después ha querido matizar :"Y no por parte de Sofía, que desgraciadamente está enamorada de ti de verdad", ha concluido.

"Estamos en televisión, Toñi, y hay que hablar en un tono más adecuado", se ha quejado el novio de Suescun, logrando sacar el genio de Toñi Moreno: "Tú tampoco vas a venir aquí a dar lecciones", le ha replicado.

Mientras los ánimos seguían caldeados Suescun no ha intervenido en ningún momento. "Sinvergüenza, aprovechado, colgado, falso, que eres un falso", ha continuado diciéndole Violeta a Kiko. "Venga a ver si te llaman de algún lado", le ha contestado, cortante, Kiko. "Me van a llamar de donde sea porque soy una tía que sí es verdad que me pierden las formas, pero muy válida", ha replicado, zanjando la discusión.