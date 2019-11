Maite Pagazaurtundúa reivindica en Calahorra "la igualdad para todos los españoles"

Pagazaurtundúa ha acompañado a la candidata al Congreso por La Rioja de Ciudadanos (Cs), María Luisa Alonso, candidatos al Congreso y al Senado y portavoz autonómico, Pablo Baena, en un paseo ciudadano en la capital de La Rioja Baja.

"En España en este momento tenemos enormes desigualdades porque los gobiernos desde décadas han pactado con los nacionalistas y les han dado privilegios y eso ha generado ciudadanos de primera y de segunda", ha afirmado, "en cuestión de Educación tampoco hay igualdad, porque treinta años de adoctrinamiento en Cataluña han generado una generación que creen que la violencia es lo normal y que construir un Estado autoritario e identitario es lo normal".

Para Pagazaurtundúa, "Ciudadanos está comprometido para terminar con esta barbaridad".

Por su parte, Alonso ha señalado que uno de los municipios donde más se demuestra la desigualdad es Calahorra. "No puede ser que tengamos un polígono industrial abandonado porque no tiene un acceso. El PP y el PSOE afirmaron que en marzo de este año estaría abierto, pero no ha sido así. La industrialización de Calahorra y La Rioja necesita apostar por estos espacios de empresas".

"Nos da mucha pena que todas las mañanas salgan cientos de personas de Calahorra hacia el polígono de San Adrián a trabajar", ha afirmado, "por falta de voluntad política del bipartidismo que ha mantenido a esta ciudad con un polígono industrial vacío y sin accesos. Es el momento de apostar por la igualdad también en infraestructuras".

La eurodiputada y los candidatos naranjas han visitado la Feria de la Golmajería y de Calahorra y los establecimientos que participan en las Jornadas de la Cazuelilla de la localidad.