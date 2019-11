Christine Lagarde releva este viernes a Mario Draghi en la presidencia del Banco Central Europeo

Christine Lagarde, hasta ahora directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), ha asumido este viernes sus funciones como presidenta del Banco Central Europeo (BCE), según ha anunciado el instituto emisor en un comunicado.

Los líderes de la Unión Europea formalizaron el pasado 18 de octubre su nombramiento, cargo que ocupará durante los próximos ocho años, sustituyendo al italiano Mario Draghi y convirtiéndose en la primera mujer en asumir este puesto.

El visto bueno de los jefes de Estado y de Gobierno fue el último paso de todo el proceso después de que tanto el Parlamento Europeo como el instituto emisor diesen su respaldo a la francesa, aunque en ambos casos se trataba de opiniones no vinculantes.

En su audiencia ante la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios de la Eurocámara, Lagarde defendió la necesidad de continuar con los estímulos monetarios de su predecesor para conseguir que la inflación aumente e impulse el crecimiento de la eurozona. Esta comparecencia, no obstante, tuvo lugar antes del último paquete de medidas anunciado por Draghi.

Precisamente este jueves, Lagarde ya dio los primeros pasos como responsable del BCE. La nueva presidenta del Banco Central explicó que los países con superávit presupuestario como Alemania o Países Bajos no han hecho lo suficiente para apoyar el crecimiento mediante un mayor gasto público.

En una entrevista con la emisora francesa RTL, recogida por Europa Press, opinó que las políticas de estímulo estaban "bien coordinadas" inmediatamente después de la Gran Recesión, aunque criticó que "desde entonces, los países y especialmente aquellos con espacio fiscal realmente no han hecho los esfuerzos necesarios".

Lagarde también estuvo presente en la última reunión del BCE para abordar la política monetaria de la eurozona que tuvo lugar el pasado 24 de octubre, según confirmó Mario Draghi. No obstante, aseguró que no intervino en las discusiones y evitó pronunciar ninguna palabra que pueda ser tomada como una recomendación a la exdirectora del Fondo Monetario Internacional. "Ella sabe perfectamente lo que hay que hacer. No necesita consejo", precisó el italiano.