Concentración en Osuna ante los "recortes y precariedad" de los servicios sanitarios de la Campiña

Los ayuntamientos de estos tres municipios, según el primero de ellos, señalan la "falta de recursos, recortes, reducción de personal sin ser cubiertas las plazas vacantes, la eliminación de citas programadas en horarios de tarde, el cierre de ambulatorios, días con solo servicios de urgencia" y "colapso" en estas últimas.

Fruto de las protestas y las gestiones institucionales, según los ayuntamientos, se programaba una reunión con la delegada territorial de la Consejería de Salud y Familias de la Junta de Andalucía en Sevilla, Regina Serrano (PP), pero al ser aplazada la cita y no materializarse el compromiso de celebrar el encuentro, los alcaldes convocaron esta protesta.

Los alcaldes de los tres municipios, Francisco J. Martínez (NIVA) de Fuentes de Andalucía, Rodrigo Rodríguez (PSOE) de Cañada Rosal, y la alcaldesa de La Luisiana-El Campillo, María del Valle Espinosa (Unión Local), se han desplazado hasta Osuna para apoyar una manifestación a la que también se ha unido la plataforma 'Médicos Ya' de Lantejuela, con la presencia de su presidenta, Soledad Martín, así como también ha estado presente el alcalde de Lantejuela, Juan Lora Martín.

"Se están incumpliendo los compromisos adquiridos para concretar en tiempo y forma, y con carácter ejecutivo, las propuestas de mejoras de servicios sanitarios del decálogo elaborado conjuntamente por los ayuntamientos", enfatizan. El gerente del hospital de Osuna y del Área Sanitaria de Osuna, Ricardo Gil-Toresano, máximo responsable de dicha competencia y ex alcalde popular de Écija, finalmente decidía atender a los ciudadanos para informarles de que "el problema es que no hay médicos en la bolsa de empleo: no hay médicos en paro que podamos contratar para sustituir en la zona".

Los alcaldes, no obstante, responden que "es imposible que lleguen médicos si continúan las condiciones precarias en materia laboral que tiene la zona". "Esto responde a un modelo concreto de gestionar la política sanitaria en Andalucía y si se excusan en esto, nunca podrán encontrar una solución al problema", avisan.