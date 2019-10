S'ha Acabat! denuncia agresiones en las universidades catalanas: "Nos lanzan objetos y nos llaman fascistas"

No han tenido miedo a decir públicamente que son independentistas y a organizarse para plantar cara a los estudiantes que tratan de impedir la normalidad en las aulas catalanas como respuesta a la sentencia del 'procés' y lo están pagando, cuenta Julia Moreno sobre los miembros de la asociación que preside. Se llama S'ha acabat!, nació en octubre de 2018 en Cataluña, agrupa a jóvenes constitucionalistas, tanto estudiantes como trabajadores, y ya cuenta con un centenar de integrantes y 900 seguidores en su canal de Telegram que no lo están teniendo fácil, señala.

"Nos llaman fascistas y nos estigmatizan", asegura Moreno, que explica que ayer martes recibieron "puñetazos y codazos" por parte de los alumnos que bloquearon con sillas y mesas las puertas de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) para impedir el acceso a los que no querían secundar la huelga indefinida universitaria por la sentencia del 1-O. "Nosotros solo tratamos de organizar a la gente para poder entrar de forma pacífica", dice.

No es el único episodio de este tipo que han vivido, dice. Recuerda que durante un acto que organizaron en junio también en la UPF les "rodearon y lanzaron objetos" y les relacionaron "con la extrema derecha" mediante pegatinas. Asegura, además, que en "todos los actos" que han hecho en la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) han tenido problemas. "Una vez tuvieron que venir los Mossos d'Esquadra porque ocuparon la sala que íbamos a usar y nos echaban a empujones", recuerda.

Este, afirma Moreno, es el día a día de esta asociación, que llama a los rectores de las universidades a "no ceder al chantaje de gente violenta encapuchada" y a no permitir que el horario lectivo se altere, pues "las sentencias hay que respetarlas", dice en relación a la del 'procés'. "No es normal que no se sepa si se tendrá o no clase. A mí, que estudio Derecho y Ciencias Políticas en la Autònoma, me han anulado una práctica que tenía mañana jueves", se queja.

Cuenta, asimismo, que se han reunido en "dos o tres" ocasiones con la rectora de la UAB, Margarita Arboix, y en otra con el vicerector adjunto de la UPF, Pelegrí Viader y que les han puesto sus "propuestas sobre la mesa pero hacen oídos sordos". "En cambio, otros ocupan el rectorado y al final se les hace caso. Es inadmisible", continua.

La asociación explica, está recogiendo fondos a través del 'crowdfunding' para producir un documental titulado 'Universidades secuestradas por el separatismo', y ya ha reunido 4.000 de los 10.000 euros que necesita. La idea, dice, es que esté terminado "en el segundo semestre de 2020".

Durante la pasada huelga estudiantil por la sentencia del 'procés' de los días 16, 17 y 18 de octubre S'ha acabat convocó una concentración en la plaza Universitat bajo el lema 'Yo sí voy a clase', con el objetivo de "animar a aquellos que sienten temor a la hora de acceder a las aulas".

Ahora, apunta Moreno, la entidad seguirá con su campaña 'Por la convivencia, soy constitucionalista', que resalta los valores de la Constitución española.