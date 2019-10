Tensión en la Pompeu Fabra: estudiantes encapuchados bloquean la entrada de la universidad por la huelga indefinida

La huelga convocada por el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC) en las universidades catalanas para este martes, ha generado tensión en la Universitat Pompeu Fabra (UPF), entre los estudiantes partidarios de la huelga, y aquellos que reclaman su derecho de acudir a clase.

Un grupo de estudiantes a favor de la huelga ha bloqueado los accesos al campus y ha pasado la noche dentro del recinto, tras amontonar sillas y mesas en las puertas principales para impedir la entrada. El momento de tensión se ha producido cuando los estudiantes que querían ir a clase han saltado la verja, que estaba cerrada por la huelga, se han concentrado en el exterior de los edificios y ante una puerta de acceso bloqueada.

Se han vivido momentos tensos a las puertas de la Universidad Pompeu Fabra cuando estudiantes han comenzado a desbloquear la puerta que habían tapado los manifestantes para impedir su entrada en las aulas.

El principal reclamo de los estudiantes atrincherados dentro del edificio, es que el hecho de participar en las manifestaciones de los últimos días en Catalunya en contra de la sentencia del procés, no les perjudique académicamente y piden la evaluación única.

El Consejo de Estudiantes de la UPF, emitió un comunicado en el que exigían al Rector que "posibilitara a los estudiantes la opción de cursar una evaluación única, sin que ello implique una situación de inferioridad de condiciones frente a los que elijan la evaluación contínua".

Comunicat del Consell d'Estudiants de la @UPFBarcelona en relació a la situació excepcional que viu el país i davant la convocatòria de vaga indefinida ⬇️⬇️⬇️ pic.twitter.com/SKzg702x8W — Consell d'Estudiants (@ceupf) October 28, 2019

La Universidad ha recomendado "por cuestiones de seguridad" que no acudan al campus de la Ciudadela hasta que no se normalice la situación. En el comunicado declaran que, aunque se rechazó la demanda el 24 de octubre por la mayoría del Claustro, los centros de la universidad "habían puesto en marcha medidas de flexibilización del sistema de evaluación". Insistían también a las "asociaciones convocantes" que no llevaran a cabo acciones que impidan a otros miembros "ejercer su legítimo derecho de ir a clase".

El rector de la UPF, Jaume Casals, ha insistido en recordar que aunque "no es que no nos parezca bien", la petición que hicieron los estudiantes hace unos días sobre flexibilizar las convocatorias de exámenes, no se aprobó, "vivimos en un momento en el que tenemos que ser razonables", ha solicitado.