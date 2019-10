El PSOE pide a Velasco rigor y que "deje de crear alarmismo" en torno al futuro del PTS

En una nota de prensa, el parlamentario andaluz Juan José Martín Arcos ha afirmado que "un responsable público no puede generar alarmismo" y ha advertido de que las afirmaciones de Velasco sobre la situación financiera del Parque "son inexactas y están fuera de contexto".

"Solo evidencian un nulo desconocimiento de la situación financiera porque no se había documentado previamente o un claro interés electoralista dada la proximidad de la campaña", ha abundado el socialista para incidir en que ambos motivos "dañan seriamente la imagen de este espacio de excelencia".

Ha añadido que el consejero "perdió una magnífica oportunidad cuando no vino en julio a presentar los resultados de un Estudio de Impacto Económico del PTS, elaborado por la Universidad de Granada. ¿Fue por qué los datos eran positivos y no le interesaba? ¿Le renta más crear mal ambiente? ¿Por qué no habla de la futura ampliación del Parque? ¿Estará pensando en invertir en otras provincias como Sevilla o Málaga?", ha cuestionado el socialista.

Así, Martín Arcos ha aseverado que las cuentas de la Fundación PTS han sido aprobadas todos los años por unanimidad por representantes de todos los partidos políticos y auditadas de manera independiente, también anualmente. "Es más, la última aprobación se produjo este junio y contó con el voto favorable de cinco representantes de esta Consejería de Ciudadanos", ha puntualizado.

Respecto a la "supuesta deuda" a la que alude el consejero, el socialista recuerda que es de 15 millones y corresponde a los vencimientos de préstamos del Ministerio, solicitados para financiar inversiones en el Parque "y que evidentemente están en plazo de amortización". "Salvo que el consejero pretenda adelantar el vencimiento a día de hoy", ha ironizado.

En este sentido, el parlamentario del PSOE-A ha lamentado la "desfachatez" de Velasco, "que fue fichado como estrella por el llamado Gobierno del cambio y ha resultado ser un auténtico bluff con limitada credibilidad".

Además, ha señalado que "sus palabras no son propias de un catedrático de Economía sino una afrenta para todos los granadinos, para las empresas instaladas, así como para los más de 6.000 trabajadores que allí trabajan".

"Si no tiene ideas ni proyectos de futuro para fomentar entre otras cuestiones la cultura emprendedora y de investigación en el PTS, tal y como ha demostrado durante estos meses de gobierno como responsable de la Junta, por lo menos que no mienta y no se ampare en la herencia recibida, pese a que esta es espectacular, puesto que se ha hecho en este espacio de excelencia una inversión público-privada de 750 millones de euros", ha considerado.