10N.- Baldoví: "Unir eleccions amb l'exhumació i la sentència del procés fa que la gent es canse dels extrems"

En la presentació de la imatge de campanya a Castelló, ha defès "els acords, la política i les persones que fan política" com els verdaderament "útils per a donar solució a les necessitats de la gent", arreplega la coalició en un comunicat.

Sota el lema de Més Compromís per al 10N, 'Acordar la política útil', Baldoví ha destacat que les propostes del seu programa electoral estan "avalades per un fet demostrable: allà on Compromís decideix es fa política útil".

En la mateixa línia, la candidata de Més Compromís al Congrés per Castelló, Marta Sorlí, ha cridat a "aportar nous colors a la política d'Estat", ressaltat a la coalició com a "resposta al tedi que genera en la ciutadania l'enèsima convocatòria d'eleccions".

"Els últims quatre anys de govern en la Generalitat i en molts ajuntaments, començant per la ciutat de València, han servit per a impulsar mesures transformadores que volem que es traslladen també a l'escenari estatal, sumant forces amb Més País", ha reivindicat.

De cara a la campanya, el cap de llista per Castelló ha anunciat que "primeres espases" de Més País estaran presents a Castelló de la Plana per a recolzar la candidatura dimarts que ve 5 de novembre, a cinc dies del 10N.

El seu programa està estructurat en tres eixos, que giren al voltant de l'emergència climàtica i la nova economia verda, l'impuls dels servicis públics com a garant de la protecció de les persones i de la promoció dels drets, tant individuals com a col·lectius, com a font d'equitat, democràcia i justícia social, objectius que "solament seran possibles si el Govern esmena la injustícia historia de la infrafinancación" de la Comunitat Valenciana.

En l'acte de precampanya a Castelló també han participat, al costat de Baldoví i Sorlí, el candidat al Senat per Castelló, Jordi Navarrete, i el regidor d'Educació de Castelló de la Plana, Francesc Mesquita.