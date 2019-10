BIME ofrece del 30 de octubre al 2 de noviembre 50 conciertos y reúne a 2.000 expertos de industria musical en Bizkaia

El BIME se divide en tres grandes ámbitos. La feria profesional BIME PRO, que se desarrolla del 30 de octubre al 1 de noviembre; el BIME CITY, que el 30 y 31 de octubre ofrece conciertos con entrada libre en 11 salas de la capital vizcaína, y el BIME LIVE, propiamente dicho, que el viernes 1 y el 2 de noviembre alberga uno de los principales festivales que se lleva a cabo en otoño en Europa.

Las principales líneas de la programación han sido presentadas este viernes en Bilbao por la diputada foral de Promoción Económica, Ainara Basurko; el director de la promotora Last Tour, Alfonso Santiago; y los codirectores de BIME PRO, Vera Wrana y Julen Martín.

Del 30 de octubre al 1 de noviembre, BIME PRO se convertirá en punto de encuentro donde se expondrán las últimas tendencias y se intercambiarán opiniones sobre la industria musical. El foro actuará como punto de encuentro internacional para la industria musical y otras industrias culturales y creativas, principalmente entre los profesionales de la música europeos y latinoamericanos.

Entre los ponentes invitados este año destacan las presencias de Mathew Knowles (ex manager y padre de Beyoncé), Scott Cohen (directivo de Warner Music Group), Rozalén (artista), Joe Rudge (CEO de la agencia Silent Partners), Amelia Hartley (directora de Música de Endemol Shine UK y supervisora musical de series como Black Mirror o Peaky Blinders), Alfonso Lanza (codirector de Primavera Sound), Domingo Olivo De Miguel (directivo de marketing de SONY Music España), o Mike Cave (productor e ingeniero de sonido de Elvis Costello o Bob Dylan), entre otros.

El BIME PRO ofrecerá más de 70 conferencias, mesas redondas, ponencias y talleres, en las que reunirá a casi 200 ponentes sobre temáticas que cubren las diferentes ramas y vertientes de la industria musical como la sostenibilidad, el audiovisual, la financiación o la producción musical.

ESCENARIOS TEMÁTICOS

Con cinco escenarios, el recinto del BEC albergará los días 1 y 2 de noviembre las actuaciones en directo, entre otros de Jamiroquai, que regresa a Euskadi 14 años después; Foals, que repasan sus diez años de carrera y presentan nuevo disco; los alemanes Kraftwerk, pioneros de la electrónica, con un montaje en 3D que han llevado a los principales museos de arte contemporáneo del mundo, entre ellos el Guggenheim; Brittany Howard, cantante y líder de Alabama Shakes, con su debut en solitario; Divine Comedy, Carolina Durante o Floating Points, referentes de la electrónica más vanguardista.

BIME LIVE cuenta, además, con tres escenarios temáticos: Antzerkia, donde destacan la presencia de Glen Hansard, Amaia, Morgan o Michael Kiwanuka; el escenario Gaua, centrado en la electrónica y el baile, con sesiones a cargo de Helena Hauff o Daphni (aka Caribou); y, finalmente, el escenario Goxo, pequeño club centrado en músicas urbanas como trap, R&B, hip hop, dancehall y reggaeton, con artistas como Kaydy Cain o la productora, vocalista y DJ francesa Coucou Chloe. También se incorpora Enric Montefusco en el mismo horario en el que estaba prevista la actuación de Phantogram, que acaba de cancelar su gira europea.

El encuentro ferial acogerá el acto de constitución de la Federación de la Música en España, organismo que reúne, por primera vez, a entidades sectoriales y que representará con una sola voz a artistas, autores, promotores, editores, discográficas y sociedades de gestión, con el objeto de promover los intereses colectivos del sector.

El programa incorpora charlas como 'El cambio en las formas de mecenazgo en nuestro país', 'Los retos actuales en la gestión de los derechos de autor y la propiedad intelectual en Europa' o 'Los diferentes métodos de consumo de las plataformas digitales', además de talleres prácticos que cubren sectores como los de la fotografía, los videojuegos y la producción musical.

También incluye actividades especiales, talleres, eventos para startups y masterclasses; además del encuentro de profesionales del sector de festivales y música en directo, BIME PRO FESTS, al que acudirán 300 festivales ya confirmados.

NOVEDADES

Entre las novedades de este año destaca la incorporación de la feria de proveedores, BIME TECH, dirigida a técnicos, empresas de servicios y profesionales que aportan soluciones en eventos de todos los tamaños o el estreno del encuentro de referencia para la música actual en español con el programa AMCS (Atlantic Music Conferences Symposium), que reúne las principales conferencias de música de América Latina, Portugal y España.

El espacio BIME CITY sale del BEC para desarrollarse por todo Bilbao, con una programación con entrada libre a casi 50 conciertos repartidos en 11 salas de la ciudad. Como novedad en esta edición, se incorporan actividades complementarias como la programación familiar la mañana del día 1 de noviembre en el espacio Azkuna Zentroa; la exposición de realidad virtual a cargo de la artista Someone en Basquery y la proyección del documental 'In the Middle of Norway', de la Habitación Roja y al que acompañará un concierto acústico en Bilborock.

PULSERA INTELIGENTE

Todos los accesos al BIME serán mediante cashless y los asistentes portarán una pulsera inteligente que podrán cargar con Tuents, la moneda virtual. Todos los pagos que pueden realizarse en el interior del recinto (comida, bebida y merchandising) se realizarán con esta pulsera.

La recarga se puede realizar de forma anticipada a través de la web y la app de BIME y la devolución del importe sobrante se realizará de manera automática y sin comisiones, o manual en los puestos del BEC!, en cuyo caso la devolución del importe no consumido deberá solicitarse antes de abandonar el recinto. Metro Bilbao ofrecerá servicios especiales a lo largo de toda la noche durante el viernes y el sábado.

Durante la presentación la diputada foral de Promoción Económica, Ainara Basurko, ha destacado la evolución del festival en estas siete ediciones, y pasar de los 16.000 asistentes a los conciertos del primer año, a los 21.000 que acudieron a la edición 2018.

Asimismo, ha significado que la cifra de profesionales que acuden a los encuentros feriales de la industria musical se ha doblado desde sus inicios, de los 1.200 asistentes al primer BIME PRO a los 2.400 que estuvieron presentes el año pasado.

El bono para asistir a los actos del BIME PRO cuesta 95 euros más gastos y el doble bono para acceder al BIME PRO y a los conciertos LIVE del recinto del BEC es de 125 euros más gastos.