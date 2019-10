El embajador de Reino Unido defiende la democracia española: "Nadie está por encima de la ley y los políticos, menos"

El embajador del Reino Unido en España, Hugh Elliott, ha expresado este jueves el "pleno respeto" de su país "a la Constitución, la democracia española y el Estado de derecho", en relación con la cuestión catalana, y ha considerado fundamental el hecho de que "nadie está por encima de la ley y los políticos, menos" que nadie.

En un desayuno informativo organizado por Forbes España, el diplomático ha asegurado que las autoridades españolas están haciendo "un gran esfuerzo para explicar la realidad de los hechos y exactamente lo que está pasando" en Cataluña en estos días, tras la condena por el Tribunal Supremo de una docena de dirigentes independentistas catalanes.

"A veces es difícil entender, para los ciudadanos, lo que está pasando en nuestros propios países, entonces para entender lo que está pasando más allá de las fronteras puede ser más difícil aún. Creo que es una labor complicada y, por supuesto, se ve desde ángulos diferentes según las visiones y opiniones personales de cada uno de los que lo están mirando, pero yo creo que se está haciendo una gran labor para explicar lo que está pasando ahora".

En sus respuestas, el diplomático se ha referido también al referéndum de independencia que se celebró en Escocia, y ha subrayado: "El referéndum en Escocia en 2014 fue acordado bajo la legislación británica, el Scotland Act de 1998, con la aprobación no solamente del Parlamento de Edimburgo, sino también del Parlamento del Reino Unido en Londres". Además, ha añadido: "Insisto: fue un referéndum legal, acordado a nivel nacional, a través de nuestra Constitución y ahí está la clave; tenemos que respetar las realidades democráticas constitucionales de cada país", ha enfatizado el diplomático.

Por otro lado, no ha querido comentar la posibilidad de que el presidente de la Cámara de los Comunes, John Bercow, invite al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, huido de la Justicia española, a hablar en el Parlamento británico. "En nuestro sistema, el 'speaker' del Parlamento tiene el derecho de invitar a quien quiera invitar, no me corresponde como embajador opinar al respecto", ha dicho.

Hace una semana, en respuesta a una pregunta en los Comunes de la portavoz laborista de Exteriores, Emily Thornberry, sobre si Puigdemont podría viajar al Reino Unido sin riesgo de ser arrestado para ser extraditado a España, Bercow dijo: “Ellos pueden venir y hablar en el Palacio de Westminster y serán sumamente bienvenidos”.