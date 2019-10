¿Qué opina Hailey Bieber de la canción de Selena Gómez sobre su marido Justin?

Después del largo retiro musical de tres años que se tomó para descansar y afrontar el lupus que padece, Selena Gómez ha vuelto pisando (muy) fuerte.

La artista, quien saltara a la fama de la mano de Disney hasta convertirse en una de las influencers con más récords de Instagram, ha presentado su nuevo singley, como seguro que esperaba, ha dejado boquiabierto a todos aquellos que ya lo han podido escuchar.

El tema se llama Lose you to love me, se estrenó el pasado 23 de octubre y es una inequívoca declaración de intenciones para su ex, Justin Bieber.

La canción, que ya acumula más de dos millones de reproducciones en su canal oficial de YouTube, habla de una relación amorosa que recuerda demasiado a las idas y venidas que la artista tuvo con el también cantante Justin Bieber (muy de actualidad por su boda con Hailey Baldwin… y por flirtear con el novio de Miley Cyrus). Así, le canta a un hombre que "le prometió el mundo", al que no le costó sustituirla por otra "en dos meses". Vamos, lo mismo que le ocurrió a ella con Bieber...

La respuesta de Hailey

A pesar del exitazo del nuevo hit de Selena Gómez, la canción no ha calado igual en todo el mundo. Parece que el retrato que la estrella del pop pinta de su ex, cuando afirma que necesitaba perderle para encontrarse a sí misma, no le ha hecho ninguna gracia a la actual señora Bieber. Hailey, quien en su momento confirmó que era fan de 'Jelena' –el nombre que las redes le dio a la relación amorosa entre su marido y Selena–, publicó a las pocas horas del lanzamiento de Lose you to love me una story acompañada de la canción I’ll kill you ("te mataré"), de Summer Walker.

Como cabía esperar, a sus fans no se les ha escapado que en este tema abundan las amenazas contra las mujeres que tratan de interponerse entre Walker y su novio, así como fogosas declaraciones de amor. ¿Coincidencia?