Alonso (PP), dispuesto a hablar de Presupuestos, dice que no apoyarán unos que tienen "orientación hacia Podemos"

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Alonso se ha mostrado su voluntad a dialogar con el consejero de Economía y Hacienda, Pedro Azpiazu, sobre Presupuestos, aunque ha apuntado que el Gobierno Vasco sabe cuál es la posición de su partido. "La hemos manifestado con mucha claridad y no han querido ellos entrar a negociarla", ha indicado.

En este sentido, ha recordado que ellos han planteado una reforma fiscal, "comprometida desde hace dos años", cuando se negociaron los últimos Presupuestos aprobados por el Ejecutivo de Iñigo Urkullu. "Entonces se hizo una reforma del Impuesto de Sociedades y hablamos de reformar el IRPF en el escenario del año 2020, pero se han descolgado", ha indicado.

A su juicio, al Gobierno Vasco "no le interesa el apoyo del PP", tal como se ha visto "con mucha claridad". "Y parece que ahora hablan de incremento de gasto, de 300 millones de euros más, por tanto, unos Presupuestos expansivos, aunque la economía está empezando a desacelerarse. Yo creo que están buscando la compañía de Podemos", ha añadido.

Tras apuntar que la formación morada y los populares "no son compatibles", ha rechazado decir todavía si van a votar en contra de las cuentas públicas. "A nosotros nos preocupa mucho el presupuesto de las familias. Aquí cada día hay más dinero para las administraciones, pero la realidad es que tenemos impuestos más altos en el País Vasco que en el resto de España", ha asegurado.

Alonso se ha mostrado favorable a suprimir el Impuesto de Patrimonio, pero ha considerado que "aquí solo preocupa que los ricos se marchan a Madrid, porque pueden", pero a las clases medias y las rentas más bajas, "que no se pueden marcha", no se les reduce los impuestos, que "son más altos que en el resto de España".

Por ello, ha considerado que "no parece que se dan las circunstancias" para que su partido facilite la aprobación de Presupuestos. "No vamos a apoyar unos Presupuestos que tienen una orientación ideológica hacia Podemos. Nos gustaría sentarnos a discutir el Presupuesto y hablar de la situación de las familias y de cómo la mejoramos. A mí me gustaría llegar a un acuerdo, pero que contemple también ingresos y ellos lo han descartado", ha apuntado.

El líder del PP de Euskadi ha asegurado que, "si hay una disposición a negociar los impuestos", habrá disposición por su parte a negociar las Cuentas públicas.

En su opinión, "es curioso que los de Podemos vinieran a ser el látigo del 'stablishment', del poder establecido, del 'statu quo', y ahora parece que puede terminar su periplo apoyando los Presupuestos del PNV, lo cual es realmente pintoresco para un partido como Podemos, también para el PNV, que se presentó como la garantía contra los populistas que llegaban y que ahora no sé si los han domesticado", ha manifestado.

Alonso ha puesto en duda que "eso sea muy serio", y ha insistido en pedir que se favorezcan las rentas medias, algo que el Ejecutivo Vasco "no quiere de ninguna manera tocarlo", y menos, según ha apuntado, el PSE-EE.

Asimismo, ha subrayado que, para el PNV, "negociar es apoyarlo a cambio de un margen de Presupuesto" y se pide "un contrato de adhesión". Además, ha lamentado que hablan "con todos como si un proyecto pudiera ser aprobado por cualquier partido", lo que considera "una actitud errática".