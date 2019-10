La UCLM convoca becas-colaboración en servicios de la institución para 2020

Según ha publicado este miércoles el Diario Oficial de Castilla-La Mancha y ha recogido Europa Press, estas ayudas pretenden que los beneficiarios de estas becas de colaboración, como usuariosdirectos de los servicios de la UCLM tengan un mejor conocimiento del funcionamiento de los mismos.

Los requisitos mínimos son: estar matriculado en una enseñanza oficial de Grado o Máster en la Universidad regional; no estar en posesión o en disposición legal de obtener un título universitario de carácter oficial, tampoco aquellos licenciados, ingenieros superiores o arquitectos que quisieran realizar el grado correspondiente a su titulación durante el año 2020; no haber finalizado los estudios; estar al corriente de las obligaciones tributarias.

También serán requisitos el no estar incurso en las prohibiciones por ley; no haber renunciado con anterioridad a una beca colaboración de la UCLM; no haber disfrutado en cursos anteriores de becas-colaboración de la UCLM, que en su conjunto, hayan supuesto una duración igual o superior a 22 meses; que no haya impago en la matrícula; ni, quien habiendo disfrutado de ella con anterioridad, haya sido revocado por incumplimiento de sus obligaciones.

Esta convocatoria será financiada con un importe de hasta 805.920 euros para la totalidad de las becas y la dotación económica individual será de 320 euros.

El plazo de solicitud está abierto hasta el 28 de octubre y puede formalizarse a través de la página web de la Universidad de Castilla-La Mancha (