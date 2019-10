Un documental porta a la gran pantalla el paper de Pinazo com a precursor de la modernitat de la pintura del XIX

La pel·lícula ha sigut presentada aquest dimarts en La Filmoteca de València pel seu director, Ignacio Estrela, la guionista i productora, Laura Grande, el director general de l'Institut Valencià de Cultura (IVC), Abel Guarinos, i el director adjunt d'Audiovisuals i Cinematografia d'aquest organisme, José Luis Moreno.

El film revisa, en 88 minuts, la vida i obra del pintor valencià, a través de les notes i pensaments que va deixar manuscrites ell mateix i posa de relleu el seu paper "precursor de la modernitat de la pintura espanyola del XIX".

Compta amb la intervenció "dels millors especialistes" de l'obra de Pinazo, entre els quals destaquen Javier Barón, cap de Conservació de Pintura del Segle XIX del Museu del Prado, i Carlos G. Navarro, historiador de l'Art, especialista en pintura del segle XIX del Museu del Prado, que acompanyen l'espectador per a il·lustrar la personalitat i trajectòria d'aquest cèlebre pintor.

Ignacio Pinazo va ser el primer artista a aconseguir per un retrat una medalla de primera classe en les Exposicions Nacionals de Belles arts l'any 1897, premi que repetiria al 1899 reivindicant la importància que per a ell tenia el retrat en la pintura i situant-ho com un dels grans retratistes europeus.

Els últims estudis realitzats pel centenari de la seua mort (1949-1916), ho situen com l'artista de la seua generació en el qual millor pot veure's el pont cap a la modernitat, alliberant-se de les obligacions del sistema acadèmic.

El documental es podrà veure en l'IVAM, museu que acull de forma permanent en la Sala de la Muralla del museu, rebatejada com a sala Pinazo, l'exhibició de la producció pictòrica i artística del creador valencià amb la mostra 'L'esperit d'una època: Ignacio Pinazo en la Col·lecció de l'IVAM'.

El director de l'IVAM, José Miguel G. Cortés, destaca que "Pinazo va ser un artista valent i amb coratge que no va voler instal·lar-se en l'academicisme de la pintura burgesa". "Amb la seua inquietud, el seu desig d'innovar i trencar costures va aconseguir ampliar el concepte de l'art. Aquest documental ajudarà a difondre la seua figura i la seua obra, moltes vegades desconeguda pels propis valencians, dins i fora de les nostres fronteres", assevera.