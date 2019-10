En El Programa de Ana Rosa han comentado con mucho humor las técnicas sexuales y adivinatorias que el Maestro Joao compartió el lunes con Estela y Adara, deGran Hermano VIP 7.

Joao sugirió a Estela que practicara "el carrete" con su pareja y que introdujera los pies en sus relaciones sexuales. "Luego ya vas subiendo, subiendo hasta Monte Igueldo que está por la parte de Vallecas", ha sido el enigmático consejo que el Maestro le reservaba a Estela.

Ana Rosa, al ver las imágenes no ha podido evitar comentarlas. "Qué antigüedad más grande, de verdad", ha dicho la presentadora del espacio que lleva su nombre. Joaquín Prat, copresentador, ha querido tirar del hilo y se ha atrevido a hacer una hipótesis sobre el funcionamiento de 'el carrete'. "Pero el carrete ¿Qué es? ¿Atarlo en corto para que no se despiste?" ha comentado, bromeando, Prats. "Es algo sexual", le ha respondido Ana Rosa.

"Hubo una época en la que en España se hablaba mucho del carrete y luego se desmintió absolutamente el tema", ha continuado la presentadora. ¿Pero cuál es el tema del carrete?, ha insistido Prats a lo que Ana Rosa ha replicado: "Yo no lo sé". "Se hablaba mucho ¿no os acordáis?", ha insistido. "Estas señoras lo saben", ha dicho dirigiéndose al público que le ha contestado entre risas.

¿Pero para hacer el carrete necesitas un sedal, no?, ha inquirido Prats. "A mi no me preguntes porque yo no lo he hecho nunca y no lo sé", ha querido zanjar el tema Ana Rosa, pero Prat ha seguido insistiendo: ¿Y el helicóptero?, ha vuelto a preguntar. "El helicóptero tampoco lo sé. "El único helicóptero que conozco es el que va a sacar a Franco mañana", ha zanjado definitivamente Ana Rosa provocando la carcajada general del público.