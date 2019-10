La última vez que alguien vio a Juan Carlos Gil Vila (47 años) fue el sábado 5 de octubre. Un compañero le acercó a su vivienda en Madrid después de terminar la jornada laboral. Juan Carlos llamaba todos los domingos a la hora de comer a su familia, que vive en Galicia. Pero el domingo 6 fue diferente. No lo hizo y desde entonces no hay ninguna pista sobre su paradero.

Begoña Erquicia, mujer del desaparecido, está desesperada. Le consume no saber nada sobre su paradero, sobre si está bien, sobre si tiene problemas... Su voz se quiebra al recordar los últimos pasos de Juan Carlos: "El jueves habló conmigo y con sus hijos, habló sin ningún problema. Hablamos de que a lo mejor venía un fin de semana a casa para llevarse ropa porque iba a empezar a hacer mal tiempo. El día 3, fue la última vez que yo hablé con él", relata a 20minutos.

Juan Carlos Gil lleva trabajando un mes y medio en Escayolas Coslada. La residencia en Madrid la tiene fijada en la calle Mequinenza, que pertenece al barrio madrileño de Canillejas. Su mujer y sus dos hijos, de 20 y 23 años, residen en Redondela (Pontevedra), lugar de origen también del desaparecido.

"El domingo 6, al ver que no llamaba a casa, le mandé un WhatsApp, pero ya no los recibía. Le llamé y el teléfono tampoco daba señal", cuenta Begoña. La mujer de Juan Carlos Gil señala que al principio no se preocupó porque quizás se le había estropeado el teléfono.

Pero el lunes tampoco llamó. "Yo no tenía el teléfono de ningún compañero actual, así que me puse en contacto con un excompañero suyo por si me podía ayudar a contactar con alguien. Finalmente, el martes me llamó otro compañero y me dijo que el sábado le había dejado en casa tras el trabajo pero que el lunes no había ido a trabajar", añade Begoña.

Que no hubiese acudido a su puesto de trabajo puso en alerta a todos. Lo primero que pensaron fue: ¿y si se ha puesto en enfermo o ha sufrido algún accidente en casa? Entre la familia y los compañeros de trabajo, el martes consiguieron contactar con el casero, que les abrió la puerta del piso. Pero Juan Carlos tampoco estaba. Fue entonces cuando su mujer puso la denuncia ante la Policía.

Sin ninguna pista

Según pasan los días, los nervios se apoderan de esta familia. La ropa de Juan Carlos seguía en el piso. No faltaba nada, a excepción de su documentación y el móvil. No hay movimientos bancarios y la herramienta con la que trabaja, de un elevado coste, se la dejó en el trabajo. Además, la semana pasada tenía que haber cobrado y tampoco ha recibido el dinero.

"El casero me ha dicho que el piso estaba normal, como cuando alguien sale de él para ir al trabajo", señala Begoña. "Le pregunté a los compañeros si le habían visto raro en los últimos días, o triste, pero me dijeron que estaba bien", añade.

Begoña hace hincapié en la mancha de nacimiento de Juan Carlos, que le ocupa media parte del pecho y le llega hasta el brazo, como uno de los rasgos más característicos de su marido. Cualquier información sobre su paradero es bienvenida: "La desaparición no es voluntaria, forzosa no lo sé. No tenía ningún problema, ni personalmente ni con nadie. Lo único que se nos viene a la cabeza es que le haya pasado algo por la cabeza y no se acuerde de quién es".

"He llamado a la comisaría de San Blas esta mañana y que por ahora no hay nada. Como estoy muy desesperada se me ha ocurrido contactar con SOS Desaparecidos y la verdad es que me están ayudando mucho. Las autoridades me dicen de momento que mejor me quede en Galicia, porque en Madrid no voy a poder hacer nada, así que estoy intentado mover todo lo que puedo la desaparición a través de las redes sociales y de los medios de comunicación. Es una impotencia", sentencia.

Cualquiera que tenga información sobre Juan Carlos puede ponerse en contacto con SOS Desaparecidos llamando a los siguientes teléfonos: 642650775 ó 649952957.