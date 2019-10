Los Mossos d'Esquadra han ordenado suspender el servicio de los trenes que van al aeropuerto de Barcelona y también se ha cortado la línea L9 de metro, después de que Tsunami Democràtic haya llamado a sus seguidores a paralizar la actividad del aeródromo tras conocerse la sentencia del 'procés'. En la L9 del metro se han producido las primeras cargas de los Mossos contra la gente que intentaba entrar al aeropuerto.

Una decena de manifestantes han intentado sortear a los agentes pasando por una puerta de servicio y uno de ellos ha quedado retenido. Centenares de personas están ahora sentadas ante el cordón policial, que les impide la entrada al aeródromo catalán si no muestran una tarjeta de embarcament y un documento identificativo. Los manifestantes han blandido proclamas como 'No os merecéis la señera que lleváis', 'Vote vote vote, fascista quien no vote', 'Lo volveremos a hacer' o 'Viva la república'.

Fortes càrregues i com a mínim una detenció a la sortida de la línia L9 del metro de l'aeroport pic.twitter.com/dGCH494Rpw — Jordi Bordes (@JordiBordes) October 14, 2019

Centenares de personas, algunas con maletas, se dirigen caminando y corriendo este lunes por la carretera a la Terminal 1 del Aeropuerto de Barcelona-El Prat.

#Tsunamidemocratic ocupando La Ronda Litoral dirigiéndose el aeropuerto del Prat @20mBarcelona pic.twitter.com/7FV8OfTayV — Sandra Muntané van der Kroon (@MuntaneSandra) October 14, 2019

A las 14.30 horas Renfe ya ha podido restablecer el servicio de Rodalies hasta el aeropuerto.

Por carretera, los accesos a la Terminal 1 del Aeropuerto de Barcelona-El Prat estaban colapsados a las 14 horas de este lunes.

Tsunami, que tiene más de 150.000 seguidores en Telegram, pide acudir a esta infraestructura con cualquier medio de transporte: coche, Aerobus, tren, Metro, moto y taxi.

El colapso de las vías para acceder al aeropuerto ha provocado la protesta de algunos ciudadanos, como es el caso de los miembros de la entidad de estudiantes no independentistas de la UAB 'S'ha Acabat!'

🔴 Ahora, en el aeropuerto de Barcelona.



🎥El radicalismo, el separatismo llevado a la práctica, nos sigue dejando imágenes lamentables.



👉🏼Dejad a la gente vivir en paz. ¡Basta ya! pic.twitter.com/YwXllLKxLV — S'HA ACABAT! (@ShaAcabat) October 14, 2019

El Aeropuerto de Barcelona, al que están acudiendo furgones de la Policía Nacional, es una de las infraestructuras que ha sido reforzada policialmente y se están haciendo controles en sus accesos.

Una cuarentena de personas ha intentado bloquear el acceso al centro de control aéreo de Gavà (Barcelona) que da servicio al Aeropuerto de El Prat de Barcelona y gestiona Enaire, aunque no han podido alcanzar la infraestructura.

Fuentes de los Mossos d'Esquadra han explicado que este grupo de personas se han colocado para impedir el acceso y que los agentes les han ido evacuado uno a uno.

Por el momento, no constan detenciones vinculadas con este incidente, según han detallado las fuentes consultadas.

Fuentes de la Delegación del Gobierno en Catalunya han asegurado que el centro de control está funcionando con total normalidad.