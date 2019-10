Los siete magistrados de la Sala Penal del Tribunal Supremo se reunen desde primera hora de este lunes para cerrar definitivamente la sentencia del juicio del 'procés' y, si hay unanimidad sobre la redacción realizada por el presidente de la sala Manuel Marchena, se hará pública una sentencia histórica, considerada la más importante de la democracia española.

Por lo que se ha filtrado a diferentes medios de comunicación, el Tribunal Supremo condenará por unanimidad a los líderes del 'procés' por los delitos de sedición y malversación, y descarta la rebelión porque considera que políticos independentistas no instigaron a actos violentos durante el proceso indepedentista de otoño de 2017 pero sí promovieron movilizaciones tumultuosas. Los efectos de estos episodios constituirían un delito contra el orden público pero no contra el orden constitucional.

Sedición y no rebelión

Siguiendo esta argumentación, el tribunal asumirá la tesis defendida por la Abogacía del Estado repecto al delito de sedición, y rechazaría la de la Fiscalía que sostuvo durante las 52 semanas que duró el juicio la acusación por rebelión. El efecto inmediato de esta decisión es que las penas de prisión para los encausados serán inferiores a las que se les podría aplicar por el delito de rebelión.

Así, teniendo en cuenta las peticiones de penas realizadas por la Abogacía del Estado y bajo la argumentación de que la malversación fue un medio necesario para la sedición (los delitos están conectados), las condenas se aplicarán bajo lo que se conoce como "en concurso medial". Es decir, un delito no se puede producir sin el otro y por tanto a efectos de condena supone una rebaja, porque las penas de los dos delitos no se suman por separado.

Posibles penas

Según estas variables, el exvicepresidente de la Generalitat Oriol Junqueras es quien sumaría la pena más alta, hasta 12 años de prisión, por los delitos de sedición y de malversación. Las penas para los exconsellers del gobierno de Carles Puigdemont, Raül Romeva, Joaquim Forn, Josep Rull, Jordi Turull y Dolors Bassa, serían de 11 años y medio de prisión.

En el caso de la expresidenta del Parlament Carme Forcadell y de los Jordis las penas serían más bajas ya que no se contempla el delito de malversación, solamente el de sedición. La pena para Forcadell sería de 10 años de prisión y de ocho para Jordi Cuixart y Jordi Sànchez. Todas las penas tienen un periodo de inhabilitación política está vinculado a la condena, así por ejemplo en el caso de Junqueras sería de 12 años.

Sobre la situación de los otros tres exconsellers procesados pero que no se encuentran en prisión preventiva -Santi Vila, Carles Mundó y Meritxell Borràs- los magistrados les condenan por desobediencia y les absuelven de los delitos de malversación y de sedición. La condena por desobediencia solamente acarrea penas de inhabilitación de hasta dos años.

Publicación de la sentencia

Los trámites legales para la publicación de la sentencia serán que, en primer lugar, el tribunal hará llegar su fallo a los acusados a la prisión donde cumplen prisión preventiva y se comunicará en la sede del Supremo a sus procuradores y a sus abogados, que también podrán recibirla por vía telemática. Una vez concluido este trámite está previsto que se haga pública la sentencia a lo largo de la mañana de hoy.

Aunque no se descarta que, si hay algún fleco por cerrar, que sería de ultimísima hora, se pueda retrasar su publicación a mañana martes. De hecho el ponente de la sentencia y presidente de la sala del Supremo Manuel Marchena advirtió el sábado de que "todo está abierto" y que pueden "haber discrepancias hasta el último momento". En este sentido aseveró que "la sentencia no está teminada hasta que no la firma el último magistrado".