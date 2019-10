El Govern, el Parlament, partidos soberanistas y entidades sociales preparan la respuesta a la sentencia del Tribunal Supremo por el 1-O, y que se abordará a dos niveles: la movilización ciudadana para protestar contra el fallo y, por otro lado, la respuesta política a nivel institucional y de los partidos.

El nivel político es el que genera más interrogantes, ya que los dirigentes independentistas no han concretado sus intenciones: todos coinciden en una respuesta transversal, consensuada y con todos los sectores soberanistas -incluidos los comuns- y han reconocido públicamente que negocian hace meses un acuerdo, sin trascender su contenido.

Sin embargo, algunos partidos ya han puesto algunas propuestas sobre la mesa. ERC apuesta por un Govern de concentración junto a JxCat, comuns y CUP -una propuesta que han descartado ya comuns y 'cupaires'-, y los republicanos también han planteado anticipar elecciones, algo que choca con la voluntad de sus socios en el Govern.

La CUP apuesta por una campaña "nacional e internacional" que pida la amnistía de los presos soberanistas si les condenan, y que se vincule con aplicar el derecho a la autodeterminación.

La reivindicación de la amnistía se ve con buenos ojos tanto por ERC y JxCat como por algunos de los presos -como el presidente de Òmnium, Jordi Cuixart-, pero los comuns ven difícil que esta propuesta prospere y apuestan por reformar el Código Penal para conseguir su libertad.

Govern y Parlament

Uno de los focos tras la sentencia será la reacción del Govern: de momento la consellera de Presidencia y portavoz del Ejecutivo, Meritxell Budó, ha desvelado que habrá una declaración institucional inmediata tras el fallo, que la liderará el presidente Quim Torra y que en ella se verá el posicionamiento y el camino que quiere seguir la Generalitat.

Por su parte Torra, durante la sesión de control parlamentario al presidente del pasado miércoles, trasladó el foco hacia el Parlament de Catalunya y pidió a la Cámara una respuesta institucional basada en «la autodeterminación, la democracia y los derechos humanos».

Mientras, el presidente del Parlament, Roger Torrent, ha anunciado que la Cámara catalana celebrará un pleno específico como reacción a la sentencia del 'procés', para que los 135 diputados puedan expresar sus opiniones "ante la gravedad de los hechos".

Torrent ha llamado a los ciudadanos a salir a la calle a protestar y "hacer que la represión del Estado sea insostenible". En este sentido, ha opinado que será necesaria una movilización "persistente" en la calle aunque sin perjudicar la vida cotidiana de los catalanes. "La represión ha venido para quedarse", ha advertido.

"Cada paso que demos debe ir en la línea de agudizar las contradicciones democráticas del Estado, no las nuestras propias", ha afirmado el presidente del Parlament, que también ha asegurado que los independentistas deberán de ser capaces de explicarlo internacionalmente.

Movilización en la calle

La ANC y Òmnium Cultural ya han anunciado las Marxes per la Llibertat: cinco marchas de unos 100 kilómetros hacia Barcelona desde Girona, Tarragona, Tàrrega (Lleida), Vic y Berga (Barcelona), y que durarán el miércoles, jueves y viernes posteriores a la sentencia.

Además, la ANC ya ha llamado a movilizarse cuando se publique la sentencia, ya sea saliendo a la calle, haciendo ruido o parando el coche y haciendo sonar la bocina: "Estés donde estés, cuando salga la sentencia detente y hazte oír", dice mediante un vídeo en redes sociales.

La entidad también ha pedido que la población esté atenta a las redes sociales para conocer las convocatorias que la ANC y Òmnium harán ese mismo día a las 20.00; promoverá pegar carteles en toda Cataluña; y sobre la mesa está la convocatoria de una gran manifestación el domingo.

Una de las acciones que está clara es la huelga general que han convocado para el viernes 18 de octubre los sindicatos Intersindical-CSC y la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC), que en los últimos años han promovido huelgas relacionadas con el proceso independentista.

Tsunami Democràtic

En septiembre se anunció en redes sociales el Tsunami Democràtic, una iniciativa que se define como una plataforma de la sociedad civil, y a la que todos los partidos independentistas dieron su aval de forma inmediata, también a través de las redes.

Han ido emitiendo mensajes a través de las redes -su canal en Telegram supera los 115.000 suscriptores- en los que ha avisado de que la respuesta será "inmediata" cuando se publique la sentencia, y ha llamado a que la ciudadanía deje de hacer lo que esté haciendo y se movilice cuando se emita el fallo.

Han advertido de que la respuesta que "se ha organizado pretende generar una situación de crisis generalizada en el Estado español que se prolongará en el tiempo," y que se ejercerán acciones de desobediencia civil de manera intermitente, aunque no las desvela.

CDR y estudiantes

Otro de los actores que llaman a la salir a la calle son los CDR, que han preparado acciones "sorpresa" de desobediencia civil no violenta -y al margen del Tsunami-, y también se han sumado a las Marxes per la Llibertat.

El Sindicat d'Estudiants (SE) ha convocado una huelga de 72 horas que comenzará el miércoles 16 de octubre, y que prevé una manifestaciones el jueves 17 en Barcelona, Tarragona y Girona.

Acciones en el extranjero

La Asamblea Nacional Catalana (ANC) prepara una treintena de movilizaciones en el exterior para protestar contra la sentencia del "procés", una vez se haga pública.

Las delegaciones de la entidad soberanista en el extranjero organizarán manifestaciones en puntos emblemáticos de ciudades como Washington (EEUU), Bruselas (Bélgica), Londres (Reino Unido), Berlín (Alemania), Lisboa (Portugal), Ginebra (Suiza) o Ciudad de México (México) para intentar elevar sus protestas a nivel internacional, ha informado la ANC en un comunicado.

En Inglaterra, por ejemplo, la ANC organizará una protesta el mismo día que se publique la sentencia, por la tarde, delante de la embajada española en Londres, y otra en Manchester, además de las ciudades escocesas de Edimburgo y Glasgow.

En Dublín, habrá concentración delante de la embajada española en la capital irlandesa, mientras que en Francia también se organizará una acción de protesta. En Bruselas, la ANC llevará sus protestas a la embajada española y, al día siguiente de la sentencia, ante la sede de la Comisión Europea, con la participación prevista de eurodiputados.

La campaña de la ANC en el exterior llevará por lema "Stand up for your rights, stand up for Catalonia" (Levántate por tus derechos, levántate por Cataluña), en busca de solidaridad internacional con los líderes independentistas juzgados por el "procés".

Desde el Gobierno han asegurado que las Embajadas españolas en el exterior están preparadas para responder a eventuales ataques contra la reputación de España si, tras conocerse la sentencia del Tribunal Supremo sobre el intento de secesión de Cataluña, los independentistas activan una campaña de desprestigio de las instituciones y la democracia.