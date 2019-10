El PSOE ha decidido este jueves suspender de militancia cautelarmente a la alcaldesa de Móstoles, Noelia Posse, tras su reiterada negativa a dimitir por los polémicos fichajes en el Ayuntamiento de la localidad madrileña, según han confirmado a EFE fuentes de la Ejecutiva de Ferraz.

El líder del PSM, José Manuel Franco, ha confirmado en una entrevista en Onda Madrid que Posse "ya no es militante" y por tanto, las actuaciones que realice el partido a partir de ahora "parten de esa premisa". "El partido ha hecho lo que tenía que hacer, pero no porque haya elecciones", ha manifestado, a la vez que ha expresado que no sabe si está situación se solucionará antes de que tengan lugar las elecciones generales del próximo 10 de noviembre.

En cuanto a la posibilidad de una moción de censura, el único mecanismo que puede quitarle a Posse el bastón de mando, Franco ha rechazado apoyar una moción que parta de los partidos de derecha, como la anunciada estos días por Ciudadanos y ha mantenido que todavía existe la posibilidad de tener otro alcalde socialista si dimite la actual regidora, Noelia Posse.

En declaraciones a Onda Madrid, recogidas por Europa Press, ha afirmado que han ganado las elecciones en Móstoles "holgadamente" y que le corresponde a los socialistas gobernar la ciudad. "La única posibilidad que vemos de cara al futuro es que haya un alcalde o alcaldesa del PSOE", ha insistido.

"Nosotros estudiaríamos, veríamos la posibilidad si algún grupo de los que ahora no esta apoyando y claro, si los concejales del Ayuntamiento están de acuerdo, pues estudiaríamos la posibilidad de esa moción de censura. Lo pongo muy en condicional", ha afirmado Franco, quien ha incidido en que ésta no es su opción prioritaria.

"Lo obsceno es esa acumulación de nombramientos"

En cuanto a la influencia que puede tener este tema en las elecciones, el secretario general socialista ha asegurado que en el ámbito global este asunto afecta "muy poco o nada". "Los votantes se dan cuenta de que el partido está haciendo lo que puede y más", ha apuntado y ha recordado que el puesto le corresponde a la persona y que el partido no puede cesarla como alcaldesa.

"Nos preocupa y por eso hemos reaccionado. Se ampara en el derecho de que no ha cometido ninguna ilegalidad y se ampara en eso para aferrarse al cargo", ha apostillado Franco. También, ha expresado que Posse ha realizado "errores de bulto". "Podría darse un nombramiento irregular que pudiera sonar a nepotismo, es verdad que rectifico algún nombramiento, se produjeron ceses, pero lo obsceno es esa acumulación de nombramientos", ha afirmado.