La "amenaza" de las sanciones de Estados Unidos contra el sector agroalimentario español por el conflicto comercial sobre las ayudas públicas a Airbus ha entrado este martes definitivamente en precampaña. El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se ha desplazado a Andalucía, la comunidad más afectada si llegan a ponerse en pie los arancles al aceite, el vino, el queso y los cítricos, y allí ha anunciado un plan para reducir los efectos que podría tener sobre los trabajadores del campo, que consiste en reducir las peonadas para que los temporeros puedan cobrar el Plan de Empleo Rural (PER).

En un almuerzo mitin en Jaén, Sánchez ha hablado de "guerra comercial" con Estados Unidos y ha explicado que, lejos de "mirar para otro lado", su Gobierno va a poner en marcha "un plan de respuesta, de acción para el sector agrícola y ganadero" en las comunidades afectadas, entre las que ha citado Andalucía y Extremadura, donde "reduciremos el número de peonadas para poder cobrar el subsidio agrario".

Sánchez no ha espeficado cuántas serán necesarias según el plan de acción para cobrar el PER, pero esta no sería la primera vez que un Gobierno decreta una reducción para hacer frente a una crisis, hasta ahora provada por un episodio climático. La última vez fue en octubre de 2016, cuando las peonadas necesarias para cobrar el PER pasaron de 35 a 20 en las zonas afectadas por lluvias torrenciales.

Con su propuesta ha respondido a la preocupación que antes de hablar había manifestado el secretario general del PSOE de Jaén, Francisco Reyes, que ha advertido de que ya solo con la sequía de este año, los temporeros que recogen la oliva ya van a tener "dificultades" para cobrar un subsidio que ha recordado que creó Felipe González y que los socialistas andaluces defienden porque gracias a él provincias como Jaén no se desplobaron. Sin embargo, este subsidio no es visto con tan buenos ojos ni por otros partidos ni en otras partes de España, a pesar de lo cual Sánchez ha anunciado este martes que lo facilitará.

Atropello arancelario

Esta es una medida netamente nacional de un conflicto que gestiona por España y por el resto de países europeos afectados la Comisión Europea. Sánchez ha identificado a España como "uno de los países amenazados por ese atropello arancelario que quiere plantear la Administración de EEUU de Trump", frente alo que ha asegurado que el Gobierno está gestionando la situación "de una manera muy firme", también con el Ministro de Agricultura, Luis Planas, y con la Comisión Europea.

Sánchez ha anunciado facilidades para cobro del PER en Jaén, el segundo acto de su agenda de precampaña que este martes se ha dirigido a la comunidad más afectada por las sanciones de Estados Unidos. Acompañado por la presidenta del PSOE andaluz, Susana Díaz, antes ha estado en Córdoba y esta tarde cerrará la jornada con un mitin en Granada.

Mientras, en Madrid, su ministro de Agricultura continúa su agenda de reuniones. Tras verse ayer con los consejeros de Agricultura, hoy lo ha hecho con respresentantes de los sectores afectados y mañana viajará a Bruselas.