La Policía Nacional ha detectado la actual circulación de billetes falsos, que normalmente se utilizan en rodajes de cine, en lo que constituye una nueva estafa que ya ha afectado a consumidores y comercios de toda España.

"Nuestros investigadores han confirmado que las falsificaciones se dan prácticamente en todos los valores habituales (5, 10, 20 y 50 €), pero las de 5 y 10 € son las más habituales, dado que se les presta menos atención por tener menor valor", explica la Policía en Twitter.

Estos billetes se utilizan en los rodajes de películas y anuncios publicitarios, por lo que no son de curso legal.

"Aunque son de baja calidad y relativamente fáciles de distinguir (en uno de sus laterales, en letra pequeña, aparece escrito en inglés que no es de curso legal), están afectando a comercios y consumidores", explican las autoridades en Twitter.

De este modo, en los billetes falsos se puede leer la siguiente frase en inglés: "This is not legal tender, it's used for motion props".