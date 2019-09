Podemos ha enviado este miércoles una carta a sus bases para pedirles apoyo económico de cara a las elecciones generales de noviembre y donde garantiza que no va a "bajar los brazos", aunque asegura que es "duro" que haya que volver a las urnas por el "capricho" del presidente en funciones, Pedro Sánchez.

El envío de esta misiva a los inscritos de Podemos para pedirles que aporten "microcréditos" coincide con que este miércoles por la tarde el exdirigente de la formación morada Íñigo Errejón vaya a explicar más detalles de cómo concurrirá su partido, Más Madrid, a las generales del 10 de noviembre.

A este respecto, en la carta, el partido de Pablo Iglesias dice a sus bases que entiende estén "cansadas y cansados, que sentís rabia y frustración. Y nosotras también". "Acudir de nuevo a elecciones por capricho de Sánchez", sostiene, "es duro, pero ésta es la realidad y no vamos a bajar los brazos, por los millones que nos habéis votado. Vamos a ir a la campaña con las mismas ganas y la misma fuerza que siempre".

Sobre la financiación de la campaña, Podemos pide a sus inscritos que aporten "microcréditos", porque ellos saben que el partido "no mete la mano en la banca", en referencia a que para financiarse no pide créditos a las entidades financieras. "A nosotras", continúa la carta, "no nos compran y, gracias a vuestro esfuerzo, tenemos las manos libres. Al contrario que el PP, el PSOE y Cs, no debemos ni un euro a los bancos; por eso, vuestro apoyo para afrontar este 10-N es fundamental".

"Frente al despilfarro", dice el partido de Iglesias, "a la financiación irregular y a los favores bancarios, Podemos tiene un único acreedor: la ciudadanía, vosotras y vosotros. Podemos decir bien alto y claro que nos debemos solo a la gente". Se añade que con la publicación en el BOE del decreto para la convocatoria electoral de noviembre, se ha dado el "pistoletazo de salida" para estos comicios, de forma que el partido ya ha abierto la campaña para financiarse "a través de microcréditos".