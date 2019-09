Al mismo tiempo que Íñigo Errejón y su formación, Más Madrid, negocian en diversas comunidades alianzas electorales de cara al 10-N, el grupo de Unidas Podemos en el Congreso que lidera Pablo Iglesias no sufrirá muchas modificaciones de cara a las listas electorales. Cuando el domingo que viene expire el plazo para registrar coaliciones como la morada, tres de las cuatro confluencias continuarán unidas en torno a Podemos, a excepción de Equo, que previsiblemente se decantará por Errejón.

Lo que refleja la dinámica del exdirigente de Podemos es la búsqueda de alianzas con antiguos aliados de Iglesias pero también con otras formaciones de izquierdas que nunca lo fueron en Madrid. Entre los primeros, el caso más claro es el de Compromís, que concurrió con Unidas Podemos en 2015 y 2016, para automáticamente después salirse al Grupo Mixto, antes de romper definitivamente y decidir ir en solitario el 28-A. En otras comunidades, Errejón está reuniendo a su causa a formaciones que no fueron aliadas de Iglesias, como Chunta Aragonesista y en otras con las que sí hubo cercanía, como el Més balear. Pero por lo que respecta al Congreso, solo Equo saldrá de Unidas Podemos, aunque se quedará, como independiente, su único diputado, Juantxo López de Uralde.

Los gallegos de Galicia en Común, los catalanes de En Comú Podem ya han confirmado de forma explícita que seguirán formando parte de Unidas Podemos, donde el peso principal lo tiene Podemos, la formación de Iglesias. De momento no lo ha hecho Alberto Garzón, a pesar de fuentes de su formación subrayan que "nadie ha defendido más la unidad que IU". Garzón no confirmará nada hasta que el domingo expire el plazo para registrar las coaliciones pero no se esperan sorpresas y síntoma de ello es que esta semana IU en Andalucía rehusó independizarse de Iglesias para concluir de forma autónoma dentro de Adelante Andalucía, la lista con la que los de Teresa Rodríguez concurrirán al 10-N.

Ruptura en Equo

La única baja es la de Equo, no tan importante por número de diputados -solo uno- sino por lo que significa que el pequeño partido que hasta ahora ha abanderado el ecologismo político en España se pase de las filas de Iglesias a las de Errejón, entre cuyos propósitos es representar una tendencia política con mucho más peso y éxito en otros países de Europa.

La ruptura definitiva entre López de Uralde y Equo se oficializará este jueves, con una consulta que el diputado de Unidas Podemos "no reconoce" y en la que se preguntará a la militancia si quieren unirse a la iniciativa de Errejón. Según ha explicado López de Uralde este miércoles, ganarán esta opción, puesto que es la que defienden los militantes en Madrid y en la Comunidad Valenciana, que son con mucha diferencia los más numerosos. Los madrileños están liderados por la concejal Inés Sabanés, que hizo de portavoz oficiosa el domingo pasado en la asamblea de Más Madrid que decidió presentarse al 10-N. En Valencia, Equo actúa bajo el ala de Compromís, una de las primeras formaciones en alienarse con Más Madrid.

"Unidas Podemos es un espacio en el que tenemos que seguir, mi compromiso personal es quedarme donde siempre he estado", ha afirmado López de Uralde, que el 10-N concurrirá como independiente dentro de las listas de Podemos, de las que ha formado parte, pero antes como Equo. Para más adelante, estudia si sería conveniente formar una plataforma ecologista o un partido, algo que por tiempo no ocurrirá antes de las próximas elecciones y a la que ha confiado que se sumen otras escisiones previstas en Equo, en los territorios más minoritarios que asegura que tampoco están de acuerdo con lo que ha llamado una "absorción"del partido por parte de Errejón.

"Cuestionamos la consulta porque se está consultando sin que haya un documento, absolutamente nada, no hay un programa, es simplemente tacticismo, la irrupción de Errejón en el espacio del ecologismo político para intentar ocuparlo él", ha criticado el ya exdiputado de Equo dentro de Unidas Podemos, puesto que su condición decayó este martes tras la disolución de las Cortes.

Galicia y Cataluña

A diferencia de Equo, el resto de confluencias de Unidas Podemos sí han garantizado a Iglesias que permanecerán junto a él, a pesar de que en sus propios territorios también hay diferencias que habrá que ver cómo se traducen en las urnas el 10-N.

Yolanda Díaz, portavos de Galicia en Común y una de las grandes referencias para Iglesias en los últimos meses, ha asegurado este miércoles que su lugar es Unidas Podemos. "Galicia en Común es un proyecto consolidado y desde luego vamos a continuar como siempre con Unidas Podemos", ha dicho en una entrevista en televisión, donde también ha mostrado su extrañeza por que Errejón haya decidido aliarse en Galicia con Luis Villares, el líder de En Marea, "que sacó 16.000 votos en las generales", ha recordado Díaz en un claro ejemplo de la división que está acentuando Errejón en comunidades donde las confluencias con Iglesias provocaron crisis en los nuevos partidos.

A pesar de las diferencias de criterio que se produjeron en las negociaciones con el PSOE de cara a una investidura, la confluencia catalana de Unidas Podemos también permanecerá al lado de Iglesias. En Comú Podem se inscribirá el domingo como miembro de la coalición y, según fuentes del grupo, "en principio" mantendrá las mismas listas con las que concurrió a las elecciones del 28-A. Se refleja así el respaldo que dio a Iglesias la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.