El Gobierno mantiene su intención de revalorizar las pensiones con respecto al IPC y el sueldo de los funcionarios, pero es algo que no puede hacer estando en funciones. Está estudiando cómo podría tomar una decisión sobre medidas para que puedan aplicarse el 1 de enero de 2020, es decir, estando en funciones, pero de momento no ha encontrado la solución.

Es muy posible que las elecciones del 10-N no permitan que haya un Gobierno en plenitud de funciones antes de que empiece el año que viene, con consecuencias como que los Presupuestos Generales del Estado para 2020 no podrán aprobarse antes de la fecha en la que deberían entrar en vigor, el 1 de enero. De la misma manera, hay otras decisiones que están paralizadas, entre ellas, dos compromisos del Gobierno, la revalorización de las pensiones y del sueldo de los funcionarios.

En este escenario, el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, se comprometió este jueves a subirlos, así como el Salario Mínimo Interprofesional, pero de momento se trata más de un propósito que de una certeza.

"El Gobierno tiene el propósito de mantener el poder adquisitivo de las pensiones", ha asegurado la portavoz del Ejecutivo, Isabel Celáa, al término del Consejo de Ministros, que ha afirmado que "confían" en poder hacerlo y ha punto como referencia temporal que el Gobierno tenga plenas facultades. "Si este gobierno gana las elecciones, mantendrá el compromiso".

En ese caso, con unas previsiones que apuntan a que podría no haber nuevo gobierno hasta principios de año, las pensiones no se actualizarían con el IPC en su debido tiempo, aunque este viernes Celáa no ha querido detallar si el Gobierno podría estar pensando, por ejemplo, en dar después una paga compensatoria como ya se hizo este año por la pérdida de poder adquisitivo. Por o que ha dicho Celáa, el Gobierno tiene la intención pero de momento no está consultando si habría alguna manera de hacerlo antes, para que las pensiones se actualicen el 1 de enero. "La Abogacía del Estado no ha hecho ningún informe ni se le ha solicitado", ha dicho.

Con respecto al sueldo de los funcionarios, la situación es más o menos la misma. El Ministerio de Política Territorial y Función Pública está consultado con los sindicatos, pero de momento no tiene la fórmula de cómo podría acordar esa subida estando en funciones. El ministro del ramo, Luis Planas, se ha limitado este viernes que es "voluntad del gobierno" pero también ha admitido que "esa actualización tiene que llevarse a cabo respetando la ley y el Gobierno respeta y hacer respetar la ley".