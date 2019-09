Michael Golden, vicepresidente de The New York Times, recibió esta noche, en la gala del 124 aniversario de Heraldo de Aragón, el Premio Antonio Mompeón Motos de periodismo. La pintora Nati Cañada fue reconocida con el galardón a los Valores Humanos y el Conocimiento y el empresario Alfonso Soláns logró el premio HENNEO.

Tanto Michael Golden, como Fernando de Yarza López Madrazo, presidente de HENNEO y de los editores mundiales, y Pilar de Yarza, presidenta editora de Heraldo de Aragón, coincidieron anoche, durante la celebración de la XVI edición de los Premios Heraldo, en resaltar la importancia del periodismo en los tiempos actuales.

Golden, en su discurso, alertó del "momento difícil y aterrador" que vive el periodismo. Internet, afirmó, ha propagado las mentiras y las noticias falsas y hoy "el periodismo honesto y basado en hechos es más importante que nunca". En su bienvenida, Fernando de Yarza, subrayó, los lazos que unen a The New York Times y a Heraldo de Aragón. Además de compartir valores y una larga tradición editora, De Yarza relató una honrosa coincidencia: el primer ejemplar de Heraldo de Aragón recogió entre sus informaciones la situación que atravesaba Cuba en aquel momento, mismo hecho que fue portada ese día en The New York Times.

Por su parte, Pilar de Yarza, destacó de Golden, figura clave del periodismo en las últimas décadas, su exitosa trayectoria y agradeció su trabajo en pro de la libertad de prensa, que es "sinónimo de democracia". Recordó, además, el lema que el rotativo norteamericano acuñó en 1897: "Todas las noticias que merecen ser publicadas". Un lema que Heraldo, matizó, puede hacer perfectamente suyo, porque "hoy en día no todo puede ser considerado noticia".

El Premio a los Valores Humanos y Conocimiento lo recogió la pintora aragonesa Nati Cañada. Con este galardón se ensalzó su valía personal y profesional y se reconoció su contribución a la cultura. Pilar de Yarza destacó su dimensión humana y proyección universal.

Y el premio HENNEO recayó en el empresario Alfonso Soláns, presidente de Pikolin, por el compromiso de su familia con Aragón y los valores empresariales, así como por su proyección internacional.

El acto de entrega de galardones se celebró en la planta de impresión de Heraldo de Aragón, donde su presidenta, Pilar de Yarza, realizó una defensa del periodismo como un oficio "tan importante como complicado. Tan apasionante como, a veces, ingrato. Pero siempre ilusionante y necesario". En su discurso, De Yarza destacó la permanencia y visión a largo plazo de los tres premiados y reiteró también su compromiso con una España unida, estable y abierta a Europa.

A la cita de HENNEO, grupo que integra a medios como 20minutos, La Información, Diario del Alto Aragón, Radio Huesca y Cinemanía, asistieron más de 200 personalidades, representantes del mundo institucional, empresarial y social.

Michael Golden

Nacido en Tennessee hace 70 años y lleva más de 30 en The New York Times, el periódico de referencia en EE UU. Desde 1997 ocupa el cargo de vicepresidente del rotativo. Otros puestos de responsabilidad que ha desempeñado en su carrera son el de presidente de The Times's Regional Media Group y editor de The International Herald Tribune.

Nati Cañada

Retratista nacida en Oliete (Teruel) en el seno de una familia de artistas, pues su padre fue el pintor Alejandro Cañada, en cuyo estudio aprendió cuando aún era escolar. Licenciada en Bellas Artes, se formó en las Escuelas de San Carlos de Valencia y San Fernando de Madrid. Ha retratado, entre otros, al rey Juan Carlos y a Michael Jackson.

Alfonso Soláns

Presidente del grupo Pikolin, con sede en Zaragoza y segundo grupo europeo del sector del descanso, con una facturación de 440 millones de euros. Cuenta con ocho plantas de producción en Europa y dos en Asia que dan trabajo a 3.000 personas. Soláns, de 71 años, también fue accionista mayoritario y presidente del Real Zaragoza.