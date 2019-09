Estimados políticos, los votantes tienen algo que decirles: que se pongan de acuerdo. Ese parece ser el sentir popular entre quienes el próximo 10-N están llamados a las urnas de nuevo. Ese sentimiento no es baladí: cinco meses después del 28-A, la situación sigue siendo la misma, de manera que en noviembre celebraremos las cuartas elecciones generales de los últimos cuatro años; las segundas de este frenético 2019.

El motivo por el que los colegios electorales volverán a abrir sus puertas no es otro que la falta de entendimiento. Ni Pedro Sánchez ni Pablo Iglesias ni Albert Rivera ni Pablo Casado han conseguido tender puentes para encontrar una solución al bloqueo político. La pelota vuelve a estar en el tejado de la ciudadanía. Ahora bien, ¿cómo les ha sentado a los votantes esta repetición electoral? 20minutos.es ha sacado a pasear el micro por Madrid para conocer si hay hartazgo ciudadano. Spoiler: lo hay.



Jesús tiene 20 años, votó por primera vez el pasado 28-A y aún está indeciso. "No tengo claro a quién votaré, si a los mismos o no. Pero me parece mal que no se pongan de acuerdo porque estamos pagando a los políticos y es su trabajo que formen gobierno, una pena".



Con él coincide Antonia, que tilda la situación de "vergonzosa". "No tiene vergüenza ni la derecha ni la izquierda porque en España somos cuarenta y tantos millones y hay que gobernar para todos. No se puede estar cobrando un sueldo de la forma que lo están cobrando y no hacer nada".

Carmen se pronuncia en la misma línea. A ella este retorno a las urnas le parece "mal, como a todo el mundo". Y pide a los principales partidos políticos lo siguiente: "Que se ganen el sueldo". Esta madrileña tiene claro que irá a votar el próximo 10-N por miedo a que termine ganando "la derecha".

Esta idea la comparte también Tomás, votante de izquierdas con miedo a que la situación dé un vuelco. "Por desgracia nos vamos a elecciones generales. La inutilidad y la falta de sensibilidad nos lleva a este desastre que, además, nos cuesta un dineral".

Para Juan, con canas y bastantes elecciones generales a su espalda ya, la culpa la tiene "una clase política que está cien puntos por debajo de la que hubo en la transición. Es un desastre, de muy mala calidad, que no se sienten a negociar cuando lo hacen en cualquier país...". Él lo tiene claro: "Votaré con una pinza en la nariz al menos malo porque creo que hay que votar. Pero vamos, lo haré mosca, mosca...".

Indecisos o no indecisos, de izquierdas o de derechas, con pinza o sin pinza... lo que está claro es que muchos irán a votar el próximo 10-N con sentimiento de hartazgo, incertidumbre. y, sin duda, con un poquito de déjà vu.