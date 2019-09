Nicole Orlando lidera en Barcelona los Guardian Angels, una patrulla ciudadana que nació en el barrio del Bronx de Nueva York en 1979 y que ella, neoyorquina, decidió exportar hace un mes y medio a la capital catalana, donde vive desde hace 13 años, ante la alarma social por el aumento de la inseguridad. Cuenta a 20minutos.es cómo nació este grupo de voluntarios que recorre las calles con la intención de llegar donde la policía no llega.

¿Cómo se originaron los Guardian Angels en Barcelona?

De momento somos cinco y nos conocimos a través de la patrulla ciudadana anticarterista del metro que lidera Eliana Guerrero, con la que estuvimos unos meses. Yo soy de Nueva York, y cuando era pequeña los Guardian Angels, que allí son unos 800, eran una referencia. Tengo una tarjeta de reclutamiento de los Guardian que conservo en una caja de recuerdos desde hace 35 años, cuando tenía seis, y contacté con ellos para que nos aconsejaran. Entonces vino un chico de Nueva York en julio y decidí poner en marcha el grupo en Barcelona porque no solo patrulla en el metro, sino también en la calle, y porque ofrece un servicio comunitario y trabaja con sintecho y gente que no tiene recursos. En los últimos dos meses hemos tenido varias visitas de gente de la central que ha venido a ayudarnos.

¿Hay más personas de Nueva York aparte de ti en la patrulla barcelonesa?

No, solo yo. Luego hay una persona de Inglaterra, otra de Escocia, otra de Filipinas y una catalana. Somos internacionales.

¿Y tú por qué te trasladaste a Barcelona?

Por amor. Ahora trabajo en una agencia de marketing. En nuestro tiempo libre los demás miembros de los Guardian Angels y yo nos dedicamos a la patrulla voluntariamente. Estamos poniendo nuestro dinero. Por el momento no hemos hecho ninguna recaudación. A veces yo gasto 10 euros en una noche pero me da igual. En breve vamos a empezar a reclutar a más gente y a formarla. Es importante decir que somos apolíticos y que no queremos radicales.

Dices que estáis poniendo dinero. ¿Para que lo empleáis?

Ahora para pagarnos las tarjetas de metro que necesitamos para patrullar. En un futuro sería guay tener walkie talkies, botas y agua. El uniforme -una boina roja, una camiseta con el logo de los Guardian Angels y unos pantalones negros- nos lo dan los compañeros de Nueva York.

¿Cuál es vuestro objetivo principal en Barcelona?

La prevención de delitos y ayudar a los necesitados. Queremos una Barcelona más segura y guapa. Echo de menos la ciudad que conocí cuando vine en 2006. Flipaba cuando veía a la gente de madrugada volviendo de la discoteca andando con sus amigos sin que pasara nada. En Nueva York no había tanta tranquilidad. Ahora es la revés. Me encuentro súper bien cuando voy allí y esto es como Nueva York en los 80.

¿En qué consiste vuestro patrullaje?

Vamos por la ciudad sin montar jaleo. Por ejemplo, cogemos el metro y no nos anunciamos ni damos discursos a nadie ni decimos a la gente que tenga cuidado con sus cosas. Somos silenciosos y si vemos algo intervenimos, pero no queremos asustar a los turistas ni a los ciudadanos. Tampoco echamos a los carteristas. En el momento en que hacen algo, intervenimos. No llevamos armas. Antes de patrullar nosotros mismos nos cacheamos para asegurarnos de que nadie las lleva.

¿Y cómo intervenís cuando presenciáis un robo?

Detenemos a la persona y llamamos a la policía.

¿Cómo conseguís detenerla?

Tenemos formación en autodefensa y artes marciales. La detenemos sin cargar ni luchar hasta que viene la policía.

¿En Barcelona habéis detenido ya a alguien desde que empezasteis hace un mes y medio?

Aún no, pero hemos visto que por la calle, por ejemplo en Sagrada Familia, cuando aparecemos muchos carteristas se van. Nos ven y se asustan sin llamarles la atención. Nuestra sola presencia ayuda. Además, ahora sabemos que los carteristas han cambiado un poco su horario y están trabajando mucho más por la noche.

¿Cuántas horas diarias dedicáis a los Guardian Angels?

Depende de lo que nos permitan nuestros trabajos y nuestras vidas personales. Ayer estuvimos de las 10 a las 20 horas. Otros días hacemos solo un par de horas.

¿Y cuánto tiempo le dedicáis a la formación en autodefensa?

Unas cuatro o cinco horas a la semana. Las clases nos las da Artur, el integrante catalán de los Guardian Angels de Barcelona, que es instructor de artes marciales en un centro del barrio de Navas. Ha trabajado con mossos y personal de seguridad.

¿Habéis tenido alguna vez problemas con los delincuentes o con la policía?

Por el momento no. Los Mossos d'Esquadra nos están aconsejando. Nos han dado un protocolo para protegernos y nos dicen que detengamos y les llamemos y no hagamos nada más. También nos han avisado de que si la víctima no quiere denunciar, nosotros no podemos detener, porque la policía no puede hacer nada.

¿Qué os parece el trabajo de los cuerpos policiales en Barcelona?

Falta presencia policial. No creo que estén haciendo mal su trabajo pero les falta gente.