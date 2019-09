A pesar de que cada vez quedan menos días y el acuerdo parece muy difícil, el líder de Más Madrid, Íñigo Errejón, ha apuntado este lunes una solución intermedia a Pedro Sánchez y Pablo Iglesias para "abrir la legislaruta", consistente en que se pongan de acuerdo para permitir ahora la investidura y sigan negociando después. Así, ha apuntado, se evitaría una repetición electoral "absurda" porque dejaría la "misma situación".

En una entrevista a TVE, Errejón ha lanzado esta propuesta el mismo día en que empieza las rondas de consultas entre el rey y los portavoces parlamentarios, que, si no cambia nada, cerrará con la conclusión de que Pedro Sánchez no tiene los apoyos suficientes. En este caso, se repetirían las elecciones, en las que desde hace meses sobrevuelta la hipótesis de que Errejón se presente con su nueva formación, algo que este lunes ha negado a día de "hoy", cuando considera que toca que Sánchez e Iglesias se pongan de acuerdo y no volver a las urnas. "Yo hoy no lo tengo encima de la mesa, no es tiempo de elecciones, es tiempo de ponerse de acuerdo", ha dicho Errejón.

Para el exdirigente de Podemos, estamos ante un "panorama ridículo" porque "quienes pueden colocarnos en la tesitura de elecciones solo aspiran a que salga lo mismo que ahora, están esperando que salga el mismo resultado para volver a negociar". En lugar de eso, ha propuesto que Sánchez e Iglesias permitan que "se abra la legislatura" con la investidura y después "puedan llegar a acuerdos sobre la base de que le PSOE entienda que si no es apoyando en fuerzas progresistas no lo va a poder hacer".

Errejón no ha querido detallar porque, "no me corresponde, no estoy en ninguno de los partidos", pero su idea supondría un acuerdo básico para apoyar la investidura y pactos posteriores en el Congreso. Esto supondría que las dos partes tendrían que "ceder", según les ha pedido.

Todo, ha insistido, para evitar el 10-N, una repetición electoral "que va a ser absurda y peligrosa porque obligar a todo el mundo a tirar los dados tiene un punto de sinsentido". "El peor acuerdo es mejor que volver a tirar los dados".

Errejón cree que "todavía estamos a tiempo de que pueda evitarse la repetición electoral", una actitud más optimista de la que trasmitían hoy miembros de Unidas Podemos, que siguen acusando a Sánchez de haber dado un "portazo" a la última propuesta que le planteó Iglesias el jueves pasado.

Poca esperanza en Unidas Podemos

A pesar de ello, la portavoz de Galicia en Común, Yolanda Díaz, ha afirmado también este lunes que "estamos dispuestos hasta el último minuto a llegar a un punto de encuentro" y así se lo comunicarán al rey, con quien hoy se verán tres portavoces de Unidas Podemos, ella misma, Juantxo López de Uralde, de Equo, y Alberto Garzón, de IU. Mañana lo harán Jaume Asens, de En Comú Podem, y Pablo Iglesias, de Podemos. "Tenemos esperanza, la poca que nos queda, en esta ronda de contactos con el rey", ha dicho la portavoz de la formación morada, Noelia Vera.

Díaz también ha considerado que "es una irresponsabilidad llevar a nuestro país a elecciones" y ha apuntado a que Unidas Podemos podría hacer un nuevo movimiento en el caso de que Sánchez accediera a reunirse con Iglesias. Aunque Podemos considera que su última propuesta, de una coalición de prueba, es difícil de mejorar, Díaz ha apuntado queremos "es discutible". "El señor Sánchez tiene que sentarse con el señor Iglesias y la propuesta no tiene por qué ser esa".

No obstante, fuentes de Podemos han descartado que pueda haber otra oferta, aunque sí ha insistido en su intención de seguir negociando. Sin embargo, no son optimistas sobre un nuevo contacto entre Sánchez e Iglesias, que de momento no está previsto y que, según la agenda de este lunes del presidente en funciones, no parece que vaya a tener lugar. Esta mañana se ha desplazado a zonas afectadas por la tormenta DANA en Almería y Castilla-La Mancha y esta tarde recibirá en La Moncloa a la selección nacional de Baloncesto, un acto al que Iglesias no ha sido invitado.