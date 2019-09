El PP ya prepara el terreno para una nueva cita electoral. Pero el hecho de volver a las urnas no cambia el día a día de los gobiernos autonómicos, entre ellos el de Andalucía, con Juanma Moreno al frente. El presidente de la Junta mantiene varios frentes abiertos durante estas semanas: la situación de la financiación autonómica, el brote de listeriosis u otros frentes.

En un desayuno informativo, Moreno, presentado por el propio Pablo Casado, aseguró que su líder será "el presidente de todos los españoles mucho antes de lo que algunos imaginan". Entrando ya en contexto autonómico, Moreno expresó que su papel es trasladar dos grandes convicciones: "Andalucía tiene un enorme potencial y por primera vez hay un Gobierno que acompaña ese potencial. Por primera vez hay una oportunidad". El presidente andaluz reivindicó que desde antes de las elecciones de diciembre ya se vio que había un proyecto. Meses después, dijo, "el cambio está en marcha" aunque "no exento de dificultades". Y para él, los efectos "ya se están viendo" y son positivos.

El hecho de que se trate de un Gobierno de coalición supuso, para Moreno, el "inicio de una nueva etapa de diálogo" y de un "nuevo modelo", con un acuerdo en el que "ha resultado fundamental el papel que ha jugado Cs, que ha asumido el reto conjunto de que Andalucía tenga un Gobierno unido que ha encontrado en Vox un apoyo parlamentario imprescindible". Puso como ejemplo de esa fórumla la "aprobación de los Presupuestos" en la que "muchos no creían".

El brote de listeriosis ocupó la parte inicial de su mensaje. "Este Gobierno está hecho de determinación, solidez y compromiso", sentenció, al referirse al brote "más grande del mundo" ante el que el Gobierno andaluz ha tenido "una gran respuesta" porque se han puesto "todos los recursos para atender al conjunto de los afectados". Juanma Moreno, en torno a este asunto, elevó la bandera del "buen trabajo" de su Ejecutivo. Un equipo que, siguiendo sus palabras, ha conseguido "acabar con la hegemonía socialista" que estaba "claramente agotado".

Sobre la listeriosis, afeó las "acusaciones cruzadas" y se pregunta "qué es lo que ha hecho mal la Junta" y pide que quien quiera "diga a la cara dónde hemos fallado o dónde hemos faltado a la verdad". Respecto al reparto de competencias, Moreno pide repensar que los temas de salud pública tienen que estar "en manos del Estado en exclusiva" porque "en una crisis tiene que haber un jefe, no tres (en referencia al Estado, autonomías y ayuntamientos)". Ante eso, iniciará un diálogo municipal para revisar ese reparto de competencias. "Pero pido al Gobierno de la nación mucho más liderazgo", aseveró, porque "este brote de listeriosis no va a ser el último".

"A Andalucía no le corresponde la situación que tenía" cuando el PP llegó al Gobierno. Los datos del paro, la situación educativa, el desarrollo o el agotamiento del "modelo anterior" marcaron el discurso de Moreno, que quiso poner en valor "lo conseguido" desde que accedió al poder, tratando de dejar en evidencia la "incopetencia" del Ejecutivo anterior, liderado por Susana Díaz. "Damos por perdidos 3.400 millones de euros", auguró, antes de añadir "los proyectos paralizados" y la creación "de nuevos puestos de trabajo".

Moreno dejó claro que esos datos "no son un ajuste de cuentas con el pasado", pero dejó claro que "Andalucía ha cambiado" porque "los andaluces no esperan actitudes paternalistas que impongan modelos". El lema de Moreno es "un nuevo Gobierno para unos nuevos tiempos". Y el PP tiene "un plan" para el presente y el futuro. Según el presidente, debe haber "limpieza y transparencia" a lo largo de su mandato, porque el cambio "no es de personas o partidos", sino que es un cambio "rotundo" de "actitud y de mentalidad".

"Este cambio deja atrás un modelo trasnochado", porque la política está, según Juanma Moreno, para "dar soluciones y no crear nuevos problemas". Y fue muy claro: "Estamos entrando en una segunda transición". Moreno, tratando de ser firme en la defensa de su labor, cree que "el nuevo tiempo" supone "un cambio seguro, un cambio que ya está en marcha en un tiempo récord". Menos burocracia, menos impuestos en menos de cien días y más inversiones, así como pagos en tiempo a los proveedores, entre otros avances, son a los que se refirió el presidente, porque el objetivo es "generar credibilidad". Sobre esto, apuntó que ya trabaja en las cuentas de 2020 "haya o no elecciones generales" y pide "responsabilidad" al resto de partidos.

El objetivo a nivel fiscal, dijo Moreno, es llegar "a una presión fiscal" similar a la de Madrid. De forma más concreta, el presidente sostuvo que se seguirían bajando "todos los impuestos" (aunque mencionó el IRPF y las tasas públicas más en concreto) en un proyecto a medio plazo. "Hay muchos objetivos desde el punto de vista fiscal y la meta es ser competitivos" pero de momento están "a ciegas" porque Hacienda "sigue con un presupuesto prorrogado y con poca voluntad de hablar".

Sánchez solo genera "incertidumbre"

Confianza. A eso se refirió también el presidente. "Esa confianza ha generado datos curiosos: baja el paro más que la media nacional, Andalucía es la segunda comunidad más exportadora, la economía andaluza ha crecido más que la media nacional, Andalucía resiste mejor que otras comunidades y vamos a revisar al alza el crecimiento económico para el conjunto de 2019", expresó, porque su Ejecutivo "ha conseguido cambiar la tendencia". Asimismo, anunció un paquete de 112 medidas en caso de un brexit sin acuerdo, que tendría efectos directos sobre Andalucía. Además, en octubre, "aunque no estamos obligados a ello", se celebrará un debate de Política General en Andalucía.

Eso sí, culpó al Gobierno central en funciones de "generar incertidumbre" y de dar alas "al populismo y al rupturismo". Siguiendo el discurso de Moreno, el presidente duda de si Moncloa "se está preparando para lo que viene". En este sentido, afeó a Sánchez que no haya respondido a una carta "enviada hace siete meses" para "hablar de la situación y las necesidades de Andalucía". "Siete meses después, los problemas de los andaluces siguen encerrados en un cajón", sostuvo el dirigente popular. Sobre esto, acusó al presidente en funciones de "tomar atajos" y preocuparse solo "de su investidura".

"No sé si habrá o no elecciones", continuó, al tiempo que elevó la petición de elegir a un presidente "que cuente con Andalucía": para él, ese líder tiene un nombre "y es Pablo Casado". Ante la mirada de su 'jefe', Moreno insistió en la necesidad de que el cambio "no se frene" ahora, y anunció "nuevas leyes y reformas" en el corto plazo. Entre ellas, desarrolló una nueva ley del suelo, reducción de trámites y más avances "en la revolución fiscal" que a su parecer se ha iniciado.

"No admitimos carnés de honestidad de otros partidos"

Casado se deshizo en elogios hacia el barón popular, de quien dijo que representa "la vocación política". Valoró positivamente su carrera hasta llegar a la presidencia de la Junta. "Esa política de vocación de servicio se ha visto en su deseo de volver a su tierra después de una exitosa carrera en el Gobierno de España como secretario de Estado, en un Gobierno que ahora tantos españoles echan de menos", sostuvo en referencia al Ejecutivo de Mariano Rajoy. Para Casado fue fundamental el papel de Moreno en la formación de Gobierno en Andalucía, y puso como ejemplo su función para trasladarla a un hipotético pacto en la Moncloa.

"En el PP no cabe ninguna conducta que no sea ejemplar", explicó Casado. "No todo vale en política", sentenció sobre los últimos casos de corrupción, y asimismo avisó de que no admite "recetas ni carnés de honestidad". Este, un claro dardo a Albert Rivera, se ha convertido en un mantra recurrente en Génova, sobre todo después de la imputación de Aguirre y Cifuentes en el caso Púnica. "No permitiremos que nos hagan responsables de lo que sucedió hace diez años", terminó. Precisamente sobre estos casos tuvo habló también Moreno: "El PP tiene un proyecto nuevo y estas situaciones se refieren, en muchos casos, a gente que ni siquiera está ya en el partido". Moreno pide, dirigiéndose al resto de partidos, "un poco de prudencia" porque cuando "se archivan" algunas causas "nadie se acuerda de pedir disculpas".

Para Moreno, el problema está en la fragmentación del voto en la derecha. Ante eso, ve importante el pacto "antes de las elecciones" en referencia a España Suma. "Si no queremos que gobierne Sánchez, necesitamos una fórmula política que frene a Sánchez". El PP, siguió, no tiene que perder sus siglas porque "es parte de la columna vertebral de España" y un partido "necesario ante las políticas socialistas". Otra cosa es buscar coaliciones "siempre respetando las singularidades" de cada partido.

En su breve intervención, Casado también se reafirmó en sus críticas a Pedro Sánchez, a quien hace responsable de que haya elecciones de nuevo. Habló de la "incapacidad" que a su parecer muestra el líder socialista, porque "quiere seguir siendo presidente en funciones". Frente a eso, situó al PP en la "responsabilidad", e hizo un llamamiento a Ciudadanos y Vox para repetir la fórmula andaluza: "Si hemos sido capaces de entendernos en Andalucía, ¿cómo no vamos a conseguirlo ahora frente al sectarismo", sostuvo en otra referencia al PSOE. "Los españoles premian el acuerdo", acabó, al tiempo que pidió "soldar ya esta fractura" en el centro derecha.