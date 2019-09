¿Cómo afronta la negociación de hoy con Unidas Podemos?

La gente votó para que hubiera gobierno, no para volver a las urnas. Vamos con responsabilidad y seriedad, con los días y horas que necesitemos para que este país tenga un gobierno. Repito: la gente votó para que hubiera un gobierno.

Hablaron primero de coalición con UP, luego de cooperación, ahora de gobernanza...

Siempre hemos planteado hablar de programas, de leyes, de respuestas a las urgencias de este país. Durante junio no se pudo avanzar porque la propuesta del líder de UP era la entrada en el Gobierno, incluso la de su propia persona. Luego intentamos por todos los medios hablar del contenido y luego de la forma. Ahora, rechazada la posibilidad de julio, que dio como resultado que no fuera investido Pedro Sánchez, no se dan las condiciones para una coalición.

¿Cómo se concreta el acuerdo de gobernanza que ofrecen ahora?

Nos comprometemos con un programa de gobierno que va a tener un seguimiento económico en el Misterio de Hacienda, un seguimiento en el Senado y en el Congreso de las leyes que acordemos y unos plazos. Queremos un gobierno que tenga una base sólida, progresista y con la participación directa de la sociedad civil. Es una propuesta nueva en la política española, como es nuevo tener por segunda vez encallada la gobernanza. La primera vez el PSOE fue leal con Rajoy y la facilitó. Ahora, las derechas no se sienten concernidas, aunque no les pedimos apoyo, solo abrir paso al único gobierno posible.

¿Qué cargos van a ofrecer a UP: Comisión Nacional del Mercado de Valores, Competencia, Defensor del Pueblo...?

Hablamos de organismos en los que otra fuerza política puede tener presencia y capacidad de influir en muchas cosas. Ya planteamos a UP para el Consejo de Estado o el Consejo de Seguridad Nuclear... Hay más instituciones en las que, sin ser el Consejo de Ministros, se hace mucho trabajo efectivo en política.

¿Podrían condicionar decisiones del Consejo de Ministros?

El condicionamiento va a estar en el programa. Cuando acordemos una ley, irá al Consejo de Ministros. Por cierto, no olvidemos que con los 42 escaños de Unidas Podemos tampoco garantizamos la gobernabilidad, necesitaríamos hablar con otros grupos para el trabajo diario de gobernar España. Por eso nuestra propuesta nos parece razonable, útil, para que este país no vuelva a las urnas.

Podemos hace cambios en el equipo negociador. ¿Y ustedes?

Seguimos las tres personas que designó el presidente: La portavoz del grupo parlamentario y vicesecretaria general del PSOE, la ministra de Hacienda, porque todo tiene repercusión presupuestaria, y yo que, como vicepresidenta, tengo claro todo lo que este gobierno ha hecho y qué capacidad de respuesta hay.

Iglesias dijo que se sintió humillado. ¿Cómo se sintió usted?

En política conviene que participemos con argumentos. El cargo no es tuyo. Los cargos son de los ciudadanos y los tienes que ejercer en su nombre y para ellos. Desde luego, tengo sentimientos pero no los puedo expresar para que signifiquen nada políticamente

En su última oferta, junto a un programa muy social, han suprimido los ministerios que ofrecían, pero también medidas como subir el IRPF a las rentas superiores a los 130.000 euros. ¿Renuncian a este objetivo?

Hay, en lo que incorporamos, porcentajes muy interesantes de las propuestas de Podemos y de los colectivos sociales, y también de nuestro programa, que en algunos puntos está cambiado por nuestra experiencia de gobierno. Nosotros tenemos que ubicarnos en el programa que ganó. Y por último: en un programa para apoyar la investidura de un gobierno progresista no puede estar cada detalle de lo que es llevar adelante todas las áreas de gobierno.

¿Pero el Gobierno abandona este propósito?

En nuestro programa electoral tenemos un proyecto de fiscalidad para que pague quien más tiene y nunca hagamos recaer la crisis y la política fiscal en los trabajadores y las rentas medias, que fue lo que hizo el PP. Para investir al presidente, para tener un gobierno, necesitamos hablar con otros partidos. ¡Si es que Unidas Podemos no nos garantiza ni la investidura ni el Gobierno!

Entonces, ¿es un guiño a otros partidos no incluir la subida del IRPF?

Hoy [por ayer] y mañana [por hoy] compañeros del partido, incluido el presidente, se sientan con otros grupos porque los necesitamos. Ha debido de parecer que había investidura y gobierno con UP pero no es verdad. El PSOE tiene que hablar con otros partidos que están más cerca de nosotros que de Unidas Podemos.

Tras los cambios de versión, ¿qué va a pasar con los coches diésel a partir de 2040, se prohibe su venta o no?

Lo que pasó es que se incorporó [en el documento] una redacción que no era la definitiva. Lo que mantenemos es que nuestro sector del automóvil está haciendo su trabajo y ha entendido que la parte más importante del sector exporta. ¿Cómo vamos a vender en Europa vehículos que no cumplan ya con requisitos a los que se está ahormando el resto de países? Ya hay vehículos mucho menos contaminantes, hay que comprarlos y hay que fortalecer la industria automovilística. Hemos dicho a la industria que tendrá ayudas y equilibrio para hacer su trabajo de transformación para no dañarse y cumplir los compromisos de la agenda climática.

El PSOE y Gobierno dan síntomas de estar en modo electoral, ¿qué responsabilidad tendría el PSOE, no temen la abstención?

No podemos jugar a los futuribles, tenemos que intentar llegar al 23 de septiembre con el presidente investido. La política debe aprender más de la vida, ir por partes, no adelantar acontecimientos. La mejor encuesta fue el 28-A. Ganamos y ganamos muy bien, no tenemos ningún interés en las incertidumbres que se abren en las urnas. Somos los más interesados en que el 23 haya gobierno.

Pero Unidas Podemos insiste en la coalición. ¿Vamos a elecciones?

Puedo entender la especulación. Yo ayer [por el martes], cuando hablé con el señor Echenique, no me adelantó nada, me dijo: "Vamos [a reunirnos], faltaría más". Le dije por qué sería importante que estas 370 medidas abiertas a modificación pudieran tener un punto de apoyo para gobernar España con un Gobierno progresista. Lo único que le escuché fue, literalmente, "parece razonable, no va a haber problemas en sentarnos, nos sentamos". A mí ya me parece buen síntoma.

Si la reunión no va bien o si la semana que viene Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no se ponen de acuerdo, ¿van a esperar hasta el día 23 para confirmar que se repiten las elecciones?

Mientras el rey no haga una nueva ronda... Si no tenemos datos cuantitativos de escaños para que nuestro presidente pueda ir de manera cierta a la confianza de la Cámara, no lo aceptaremos. No vamos a ir al Congreso para que los españoles vean una situación que nosotros no provocamos, que no queremos, que corresponde a la responsabilidad también de los otros líderes. Es una imagen descorazonadora para la democracia.

¿Qué esperan de la sentencia del juicio del procés?

Siempre respetamos las decisiones del Poder Judicial. Somos un Gobierno que defiende dentro y fuera de España la calidad inmensa de la democracia española, incluida su justicia.

¿Por qué han hecho tan explícito el rechazo al referéndum en Cataluña en su último documento?

El PSOE lo ha rechazado siempre.

No concretaba tanto en el programa del 28-A o un documento anterior para negociar con Unidas Podemos.

Porque no hace ni falta. El PSOE vino en auxilio del señor Rajoy para aplicar el 155. Cuando otros partidos, que lucen un constitucionalismo que no hay quien entienda porque excluyen a los demás, hablaban, el PSOE ayudó a resolver la crisis del 155. En un documento que puede servir de base de un Gobierno, queremos que quede claro.

¿Por qué se ha convocado hoy una reunión sobre el brexit, con el presidente, usted y varios ministros?

Hemos tenido que ir trabajando sin saber el calendario. Ahora sabemos que si el 31 de octubre la política británica y la Comisión no cambian, Reino Unido se va de la UE. Tenemos que seguir vigilando las medidas que tenemos puestas en marcha. Por cierto, el PP votó en contra del real decreto del Gobierno.

La economía da signos de desaceleración con la política española, con el Gobierno a la cabeza, centrada en la investidura. ¿Nos vamos a encontrar la crisis de frente?

No. Estar en funciones es estar funcionando. Nuestro país tiene mecanismos más que suficientes para salir adelante en cualquier situación. Nuestra economía está resistiendo bastante mejor que la zona euro, no somos un elemento aislado de lo que ocurre en la política internacional. Aún así, estamos en una posición razonable. También porque hemos tomado decisiones que ayudan a que la economía resista.

El Congreso ha estado parado estos últimos seis meses.

Se lo tengo que rebatir. Se disuelve porque se tiene que disolver y no puede haber actividad. Después hay otra convocatoria electoral y el periodo de vacaciones. Y por primera vez un Gobierno en funciones ha comparecido en periodo extraordinario. No se pueden comprar ni en política seria ni en medios de comunicación argumento falaces. El Parlamento ha hecho su trabajo de manera impecable.

¿En este tiempo el Gobierno no podría haberse sometido al control del Congreso?

No, señor. Eso lo dice la señora Arrimadas. Si yo me levanto el 5 de abril, y digo 'quiero comparecer', me dicen que no porque está disuelto. Si lo digo el 15 de mayo, me dicen que no porque es periodo electoral. Y el 10 de agosto, porque no es periodo de sesiones... El presidente comparecerá el 11 septiembre.

El Congreso canceló a instancias de Vox y Cs un saludo con un delegación de Irán por su trato a las mujeres. ¿Le habría gustado que hubiera sido a iniciativa del PSOE?

A mí me gusta no sobreactuar. Y menos por parte de Vox, sobrectuando cuando se están poniendo en crisis las medidas del Pacto [de Estado contra la Violencia de Género] en Murcia y Andalucía. Hasta donde sé, no hubo convocatoria. Todos los grupos, con el PSOE a la cabeza, se interesaron por los derechos de las mujeres en Irán: es lo que importa.

¿Va a hacer algo el Gobierno para suplir las entregas a cuenta a las comunidades autónomas?

La ministra de Hacienda está intentado encontrar alguna salida, pensando en los ciudadanos y en los servicios públicos de comunidades con gobiernos del PP que pararon los Presupuestos. Convendría que el presidente de la Junta [de Andalucía] o de la Xunta se lo dijeran a sus ciudadanos, que pararon los Presupuestos con los independentistas. No obstante, este gobierno ayudará todo lo que pueda a los servicios públicos.

Ha recibido muchas críticas (negociación con UP, Open Arms... ¿Son injustas?

Al fin y al cabo usted es la vicepresidenta, no el presidente... Yo en eso no reparo, sé cuál es mi sitio, un sitio complicado, siempre lo ha sido para todo el mundo que ha estado aquí. El lunes entraron 18 migrantes argelinos por Alcudia. ¿Sabe quién estaba poniendo el dispositivo en marcha para atenderlos? Yo. Hemos salvado 181 personas, ha muerto una sola persona en agosto, que ya me parece mucho, y hay un 43% menos de entradas irregulares. Me siento absolutamente satisfecha porque para mí la política es el resultado.

BIO

La negociadora en jefe. Carmen Calvo (Cabra, Córdoba, 1957) encabeza el equipo del PSOE para negociar la investidura con Unidas Podemos. Lo hace como vicepresidenta del Gobierno, el puesto más alto de una vida profesional mitad dedicada a la Universidad, como profesora de Derecho Constitucional, mitad a la política, donde ya fue ministra de Cultura de Zapatero.